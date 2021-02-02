Виявлений слід динозавра, якому 220 мільйонів років

В Уельсі виявили слід динозавра (ілюстративне фото: pixabay.com)

Прогулюючись по пляжу в Уельсі зі своїм батьком і собакою, чотирирічна дівчинка помітила слід динозавра, який надзвичайно добре зберігся. Ця знахідка схвилювала палеонтологів в усьому світі.

Лілі Уайлдер зробила відкриття недалеко від затоки Бендрикс в Південному Уельсі, Великобританія. Експерти вважають, що цей слід динозавр зробив 220 мільйонів років тому. Про це повідомляє NBC News.

За словами матері дівчинки, вона помітила слід на невисокому камені, який був на рівні її плечей.

"Вона справді схвильована, але не зовсім розуміє, наскільки це приголомшливо", - сказала Саллі Уайлдер.

Вона також зазначила, що її чоловік сфотографував слід, і показав його всій сім'ї. Бабуся Лілі порадила їм звернутися до місцевих експертів для подальшого дослідження.

Слід динозавра, який залишили 220 мільйонів років тому (фото: nbcnews.com)

Хоча неможливо точно сказати, який саме вид динозавра залишив 10-сантиметровий слід, деякі факти можна визначити.

За словами куратора палеонтології Національного музею Уельсу Сінді Хауеллс, ймовірно, що слід залишив динозавр, який був заввишки 75 сантиметрів і завдовжки 2,5 метра.

"Це дійсно приголомшливе збереження ... Ви можете бачити кожну деталь м'язів і суглобів стопи", - заявила експерт.

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