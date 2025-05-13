Не про обмеження, а про силу. У Києві пройшов найемоційніший футбольний турнір (фото)

Як пройшов кубок "Ліги Дужих"

Цьогоріч турнір вперше пройшов у двох дивізіонах - Суперлізі та Першій лізі, що дозволило залучити нові команди та дати ігровий досвід як дебютантам, так і досвідченим гравцям.

У фіналі Суперліги львівська "Покрова АМП" здолала донецьку команду "Шахтар Сталеві", а у Першій лізі "Хрестоносці" з Луцька були сильнішими за збірну "Дніпро Честь - Незламні", що представляє Дніпро і Харків.

Індивідуальна нагорода "Лев Кубку" за найкращу результативність дісталась Дмитру Щегельському з команди "Покрова АМП".

"Ліга Дужих" знову вразила (фото: Дан Балашов)

Цікаво, що цього року турнір увійшов в історію як перший у Європі, де було використано систему відеоасистування арбітрів (VAR) на матчах з ампфутболу.

Під час турніру до відкритих тренувань долучилися представники нових осередків ампфутболу з Броварів, Житомира, Рівного, Одеси та Тернополя.

Також турнір підтримав музикант Фоззі, підкресливши, що адаптивний спорт - це не лише фізична активність, а й повернення до повноцінного життя.

У Києві грали футбол ті, хто не здається (фото: Дан Балашов)

Що таке ампфутбол

Ампфутбол - це вид футболу для гравців з ампутаціями. У матчі беруть участь 7 спортсменів: 6 польових гравців на милицях та воротар без верхньої кінцівки. Турніри проводяться з адаптованими правилами на майданчику 60×40 м.

Проєкт "Ліга Дужих" створений УАФ і вже став лауреатом премії UEFA FootbALL Awards 2025. Він допомагає людям із травмами та ампутаціями повертатися до активного життя через футбол.