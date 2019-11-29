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Сменил рясу на камуфляж: на Донбассе служит необычный боец

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 14:44
Сменил рясу на камуфляж: на Донбассе служит необычный боец
На Донбассе служат необычные бойцы (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали о патриотах Украины, которые защищают нашу страну на Донбассе

На Донбассе служат необычные украинцы, которые кардинально поменяли свою жизнь, оставили мирную жизнь и пошли защищать свою землю. Так, например, священник отец Сергий сменил церковную рясу на камуфляжную форму и теперь воюет и молится о здоровье наших воинов на передовой. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отец Сергий приехал на Донбасс, будучи капелланом. Но так привык к бойцам, в подразделении которых служил, что остался с ними на правах обычного военного.

"Я здесь с ребятами, и есть варю, и за пулеметом стою. Перед боем молюсь и после боя молюсь, поэтому еще для меня самое главное - чтобы наши ребята оставались живыми и невредимыми", - рассказал Сергий.

На Донбассе служит священник и поэт-репер (ТСН)

Также война зовет и творческих людей. Боец с позывным "Титомир" на передовой начал писать стихи. Чтобы они звучали современно, кладет на них бит и получается рэп-музыка. По словам нашего бойца, на днях он чуть не лишился жизни из-за вражеской пули снайпера.

"Выхожу во двор, честно говоря, в туалет, так и здесь над ухом просвистело два раза", - рассказал боец с позывным "Титомир".

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