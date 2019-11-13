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Обмен трижды срывали: трогательная история танкиста, которого захватили в плен возле ДАП (видео)

STYLERВойна    13.11.2019 - 19:30
Обмен трижды срывали: трогательная история танкиста, которого захватили в плен возле ДАП (видео)
Военный Богдан Пантюшенко почти 5 лет в плену боевиков (Фото: коллаж РБК-Украина)

Командир танка Богдан Пантюшенко почти 5 лет в плену боевиков

Боевики на Донбассе почти 5 лет держат в плену украинского военного, командира танка Богдана Пантюшенко. Жена бойца Виктория рассказала, как оккупанты захватили ее любимого и через что ему пришлось пройти. Об этом передает 24 канал.

До начала российской военной интервенции на Востоке Украины Богдан работал программистом. В 2014 году его мобилизовали в 1-ю отдельную танковую бригаду.

Обмен трижды срывали: трогательная история танкиста, которого захватили в плен возле ДАП (видео)

Военный Богдан Пантюшенко отправился на фронт в 2014 году (Фото: 24tv.ua)

В январе 2015-го Пантюшенко выполнял боевые задачи вблизи Донецкого аэропорта, и во время ожесточенной схватки с противников около Путиловского моста боевики подбили танк, командиром которого был Богдан и захватили экипаж в плен.

Виктория вспомнила, как разговаривала с мужем накануне - 18 января. Богдан утром сказал, что у него все хорошо и договорился созвониться вечером.

Обмен трижды срывали: трогательная история танкиста, которого захватили в плен возле ДАП (видео)

Военный Богдан Пантюшенко со своей женой Викторией (Фото: facebook.com/viktoria.pantiushenko)

Однако вместо этого раздался звонок от неизвестного, который назвал себя "атаманом войска донского" и заявил, что Пантюшенко в плену.

Сначала в СБУ Богдана считали пропавшим без вести. Через некоторое время появилось видео пропагандистов про "базу казачков", где держали в плену и пытали бойцов ВСУ. Спустя 3 месяца военнопленных забрали в захваченное помещение СБУ, потом Богдана перевели в Макеевскую колонию и в Донецкое СИЗО №5. В августе 2019-го "ДНРовцы" "приговорили" танкиста на 18 лет заключения, вменяя ему террористическую деятельность.

Пантюшенко трижды попадал в списки на обмен, но каждый раз в последний момент все срывалось.

Виктория рассказала, что продолжает надеяться на возвращение мужа из плена и подчеркнула, что никто не имеет права сдаваться.

Обмен трижды срывали: трогательная история танкиста, которого захватили в плен возле ДАП (видео)

Военный Богдан Пантюшенко в плену боевиков уже почти 5 лет (Фото: 24tv.ua)

"Потому что, если кто-то сдается, то второй половинке очень тяжело. Поэтому мы договорились, что никто не впадает в депрессию. Если держится он - держусь и я", - рассказала она.

Общаться с мужем Виктории удается только при редкой переписке и телефонным звонкам.

Видео: Военный Богдан Пантюшенко в плену боевиков уже почти 5 лет

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