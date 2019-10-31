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В "ДНР" заявили о готовности к обмену пленными по формуле "52 на 85"

Новости » Политика     31.10.2019 - 14:13
В "ДНР" заявили о готовности к обмену пленными по формуле "52 на 85"
Фото: Дарья Морозова (twitter.com IANovorossia)

В "ДНР" сообщили, что ОБСЕ проверит списки участников обмена после официального подтверждения согласия сторон

"Уполномоченная по правам человека "ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "52 на 85". Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Морозова заявляла, что Украина подтвердила нахождение у себя 82 сторонников "ДНР", а боевики, в свою очередь готовы отдать 50 украинских силовиков.

"На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", - сказала Морозова.

"Омбудсмен "ДНР" добавила, что координатор от ОБСЕ Тони Фриш согласился проверить списки участников очередного этапа обмена, но после официального подтверждения согласия всех сторон.

Напомним, Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, однако согласованной даты пока нет. На сегодня продолжается работа по подготовке нового обмена пленными.

Также РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный обмен пленными с Россией будет включать три группы людей. Он также отметил, что обмен находится на решающем этапе.

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