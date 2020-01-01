Обмен пленными: выяснилась одна интересная деталь о списке

Обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР" состоялся в воскресенье, 29 декабря по формуле "123 на 76". Список украинских пленников, которые вернулись домой опубликовали практически сразу, а вот о том, кого вернули на оккупированные территории, известно не много.

Выяснилось, что кроме бывших бойцов спецподразделения "Беркут", в рамках обмена был передан дезертир из Крыма Валерий Руднев. Об этом сообщили в издании "Коммерсант". Руднев был задержан в мае 2018 года сотрудниками украинских спецслужб в порту Черноморска Одесской области. В 2014 году, после аннексии Крыма матрос Руднев был обвинен в дезертирстве, так как он принял присягу и гражданство РФ.

После сообщения о подозрении Руднев не был заключен под стражу, а отпущен под подписку о невыезде. Он обратился в Генконсульство в Одессе, и дипломаты позволили ему поселиться в дипмиссии.

Известно, что матрос Руднев прожил в Генконсульстве последние полтора года и ни разу не покидал территорию. Его имя фигурировало при переговорах о списках пленных и Руднева включили в обмен 29 декабря.

Кроме того, стало известно, что незадолго до обмена украинский суд приговорил Руднева к пяти годам с испытательным сроком в один год без отбывания первого года в местах заключения.