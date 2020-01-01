Обмін полоненими: з'ясувалася одна цікава деталь про список

Обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР" відбувся у неділю, 29 грудня за формулою "123 на 76". Список українських бранців, які повернулися додому опублікували практично відразу, а ось про те, кого повернули на окуповані території, відомо не багато.

З'ясувалося, що крім колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", в рамках обміну був переданий дезертир з Криму Валерій Руднєв. Про це повідомили у виданні "Комерсант". Руднєв був затриманий у травні 2018 року співробітниками українських спецслужб в порту Чорноморська Одеської області. В 2014 році, після анексії Криму матрос Руднєв був звинувачений у дезертирстві, так як він прийняв присягу і громадянство РФ.

Після повідомлення про підозру Руднєв не був укладений під варту, а відпущений під підписку про невиїзд. Він звернувся до Генконсульства в Одесі, і дипломати дозволили йому оселитися в дипмісії.

Відомо, що матрос Руднєв прожив у Генконсульстві останні півтора року і жодного разу не залишав територію. Його ім'я фігурувало при переговорах про списки полонених і Руднєва включили в обмін 29 грудня.

Крім того, стало відомо, що незадовго до обміну український суд засудив Руднєва до п'яти років з випробувальним терміном в один рік без відбування першого року в місцях ув'язнення.