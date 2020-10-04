Обманывают украинских мам: в полиции раскрыли схему аферистов

В социальной сети мошенница создала несколько фейковых страниц, где выставляла на продажу детские вещи. Аферистка требовала со своих жертв полную предоплату, после чего товар не был передан покупателю. Сразу после поступления денег на ее банковскую карту, мошенница своих жертв добавляла в "черный список". Подробности аферы рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Как рассказывают правоохранители, им удалось разоблачить преступную деятельность мошенницы. Известно, что аферистка выставляла на продажу товары по таким образом привлекала вероятных покупателей. Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили местной жительнице о подозрении в совершении четырех фактов мошеннических действий.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полиция проверяет причастность женщины к совершению аналогичных преступлений.

Стоит отметить, что с увеличением безработицы в Украине количество случаев мошенничества в сетях также растет. В полиции предупредили, что до момента получения товара деньги передавать не стоит, если вы не уверены в продавце. Более того, правоохранители уточняют, что оплата по факту получения товара обезопасит вас от некачественного продукта, ведь вы всегда можете от него отказаться до оплаты.

Ранее мы писали, что в Киеве аферисты прикидываются спортивными мачо и нагло обманывают украинских женщин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве поймали коллекторов, которые выбивали несуществующие долги.

А также рассказывали о том, что в Украине появились аферисты, которые вешают кредиты через сим-карточки.