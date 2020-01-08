На обломках украинского самолета в Иране заметили странности (фото)

Украинский самолет компании МАУ разбился в Иране в ночь с 7 на 8 января. В авиакатастрофе погибло 167 пассажиров и 9 членов экипажа, из них 11 украинцев. Boeing-737 вылетел из международного аэропорта в Тегеране и уже через 2 минуты исчез с радаров. В сети появились фото, где на фюзеляже видны типичные пробоины, а эксперты утверждают, что причиной падения самолета могла быть ракета.

В Иране исключают возможность теракта или случайного попадания ракеты в борт самолета. Напомним, что именно в ночь с 7 на 8 января Иран совершил массовый ракетный удар по военным базам США в Ираке, в результате чего погибло 80 человек.

По официальной версии Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. МАУ, в свою очередь, уверяет, что самолет был достаточно новым и полностью исправным (последняя проверка проводилась 6 января).

Погибшие члены экипажа были опытными пилотами. Командир рейса Владимир Гапоненко имел 11 600 часов налета, инструктор Алексей Наумкин - 12 000 часов, второй пилот Сергей Хоменко - 7 600 часов.

В сети появились снимки, на которых видны странные пробоины на обломках фюзеляжа украинского самолета.

"Все уцелевшие элементы фюзеляжа украинского самолета, потерпевшего авиакатастрофу в Иране, покрыты отверстиями характерными для поражающих элементов", - пишет журналист и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Украинский самолет МАУ упал в Иране, обломки фюзеляжа (фото: соцсети)

В то же время эксперт по вопросам авиации Влад Любин не исключает, что причиной крушения самолета под Тегераном могла быть ракета, пишет "Обозреватель".

"Сегодня ночью Иран куда-то стрелял баллистическими ракетами. Там налицо сильнейший напряг и нервозность. Не исключаю, что с перепугу их ПВО могли пальнуть в темноте по всему, что движется", - заявил эксперт.

Кроме того, Любин утверждает, что судя по разлету осколков и размере фрагментов, все произошло настолько быстро, что пилоты даже ничего не успели сообщить диспетчерам. Он уточнил, что ракета ПВО имеет специальные датчики, которые взрываются при прохождении около какого-то объекта, при этом осколки могут лететь на расстояние до 300 метров.

Эксперт считает, что самолет разрушился еще в воздухе, а на землю упали обломки, никакой попытки вынужденной посадки не было. Кроме того, если бы самолет просто упал из-за технических проблем, 40 тонн горючего в нем спровоцировали бы большой пожар, но сильного возгорания не было.

Отметим также, что на странице посольства Украины в Иране появилось опровержение теракта, но позже информация была отредактирована - слова, что это точно не теракт, были удалены.

Иран отказался выдавать Украине черные ящики и бортовые самописцы, а также заявил, что идентификация тел погибших невозможна.

Украинский самолет МАУ упал в Иране (видео: DailyNation)