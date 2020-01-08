На уламках українського літака в Ірані помітили дивні речі (фото)

Український літак компанії МАУ розбився в Ірані в ніч з 7 на 8 січня. В авіакатастрофі загинуло 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, з них 11 українців. Boeing-737 вилетів з міжнародного аеропорту в Тегерані і вже за 2 хвилини зник з радарів. У мережі з'явилися фото, де на фюзеляжі видно типові пробоїни, а експерти стверджують, що причиною падіння літака могла бути ракета.

В Ірані відкидають можливість теракту або випадкового попадання ракети в борт літака. Нагадаємо, що саме в ніч з 7 на 8 січня Іран здійснив масовий ракетний удар по військових базах США в Іраку, в результаті чого загинуло 80 осіб.

За офіційною версією Тегерана, причиною аварії стало загоряння двигуна. МАУ, у свою чергу, запевняє, що літак був досить новим і повністю справним (остання перевірка проводилася 6 січня).

Загиблі члени екіпажу були досвідченими пілотами. Командир рейсу Володимир Гапоненко мав 11 600 годин нальоту, інструктор Олексій Наумкін - 12 000 годин, другий пілот Сергій Хоменко - 7 600 годин.

У мережі з'явилися знімки, на яких видно дивні пробоїни на уламках фюзеляжу українського літака.

"Всі уцілілі елементи фюзеляжа українського літака, який зазнав авіакатастрофи в Ірані, покриті отворами характерними для вражаючих елементів", - пише журналіст і екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Український літак МАУ впав в Ірані, уламки фюзеляжу (фото: соцмережі)

У той же час експерт з питань авіації Влад Любін не виключає, що причиною катастрофи літака під Тегераном могла бути ракета, пише "Обозреватель".

"Сьогодні вночі Іран кудись стріляв балістичними ракетами. Там є найсильніший напряг і нервозність. Не виключаю, що з переляку їх ППО могли пальнути в темряві по всьому, що рухається", - заявив експерт.

Крім того, Любін стверджує, що судячи по розлітання осколків і розміру фрагментів, все сталося настільки швидко, що пілоти навіть нічого не встигли повідомити диспетчерам. Він уточнив, що ракети ППО має спеціальні датчики, які вибухають при проходженні біля якогось об'єкта, при цьому уламки можуть летіти на відстань до 300 метрів.

Експерт вважає, що літак зруйнувався ще в повітрі, а на землю впали уламки, ніякої спроби вимушеної посадки не було. Крім того, якщо б літак просто впав через технічні проблеми, 40 тонн пального в ньому спровокували б велику пожежа, але сильного загоряння не було.

Відзначимо також, що на сторінці посольства України в Ірані з'явилося спростування теракту, але пізніше інформація була відредагована - слова, що це точно не теракт, були видалені.

Іран відмовився видавати Україні чорні ящики і бортові самописці, а також заявив, що ідентифікація тіл загиблих неможлива.

Український літак МАУ впав в Ірані (відео: DailyNation)