Хто з чоловіків може виїхати за кордон у 2023 році: нові правила

В Україні продовжує діяти режим воєнного стану, а це означає, що більшість чоловіків віком від 18 до 60 років залишати території країни не мають права. Однак є й винятки.

Хто із чоловіків у 2023 році може перетинати кордон, розповіли у Держприкордонслужбі України.

Зняття з обліку за станом здоров'я

Залишити територію України можуть чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров'я. Підставою для зняття з обліку є оформлена інвалідність або рішення медичної комісії щодо непридатності до військової служби. При цьому обмежено придатні громадяни виїхати з України під час воєнного стану не зможуть.

Тимчасово непридатні

На підставі довідки про інвалідність або висновку військово-лікарської комісії можна отримати статус тимчасової непридатності до військової служби строком до 6 місяців. Таким громадянам виїзд за межі України дозволено – за наявності підтверджуючих документів.

Троє та більше дітей

Чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років, можуть виїжджати за кордон. Навіть якщо діти від різних шлюбів. Визначальним фактором стає не просто наявність дітей, а те, що чоловік їх утримує і може надати документи, що це підтверджують.

Для перетину кордону необхідно мати свідоцтва про народження дітей, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї. Для пред'явлення можна використовувати копії – нотаріально засвідчені.

Батьки-одинаки

Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, мають право виїхати за кордон. Для цього їм потрібно пред'явити свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері як зниклої безвісти або оголошення матері померлої.

Чоловіки з інвалідністю

Громадяни України з інвалідністю І-III групи можуть перетинати кордон за наявності довідки за формою №157-1/о, посвідчення, яке підтверджує статус інваліда, пенсійного посвідчення або документа, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Варто зазначити, що за документом про інвалідність, отриманий українцем за кордоном, виїзд буде неможливим.

Супровід

Чоловіки можуть виїхати за межі України, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи, а також їдуть для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

При цьому перетнути кордон вони можуть лише у супроводі хворого, без нього – навіть за наявності документів не випустять. Також не можна залишати Україну чоловікам, які супроводжують особу з інвалідністю III групи.

Також чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю І або II групи, дітей з тяжкими перинатальними ураженнями та іншими захворюваннями – за наявності підтверджуючого висновку лікарсько-консультативної комісії.

Наявність постійного місця проживання за кордоном

Виїхати за кордон можуть українці, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки в паспортному документі.

Військові

Поранені військові та військовослужбовці, які проходять військову підготовку за кордоном, можуть залишати територію України – для навчання, лікування та реабілітації.

Для цього потрібен відповідний напрямок на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров'я приймає українця на лікування.

Для тих, хто проходить військову підготовку за кордоном, є стандартний набір документів.

Водії та волонтери

Кордон можуть перетинати водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв обов'язково має бути внесена до інформаційної системи "Укртрансбезпеки".

Також виїжджати за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі, гуманітарну допомогу.

Працівники залізниці та моряки

Працівникам залізничного транспорту, а також морякам, які працюють на міжнародних рейсах, дозволено залишати територію України.

Перетинати кордон можуть моряки, які працюють на морських суднах, судах внутрішнього плавання або підготовку на судах.

Щоб виїхати за кордон, їм потрібно показати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Спортсмени та діячі культури

Дозволено залишати Україну спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для виїзду потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагання тощо.

Діячі культури можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені.

Для отримання дозволу на виїзд потрібно мати запит від бажаючого виїхати та запрошення від організатора заходу. На підставі документів Міністерство культури видає дозвіл на виїзд.