Учет военнообязанных украинцев за границей: что нужно знать обязательно

Военнообязанные украинцы должны регистрироваться за границей и сообщать о своем временном месте проживания в консульскую службу. Однако есть несколько важных нюансов.

Как должны украинцы регистрироваться за границей, рассказали на странице "Юридическая сотня" в Facebook.

Порядок учета военнообязанных украинцев за границей

Согласно закону военнообязанные, резервисты, призывники - должны находится на консульском учете, если они находятся за границей более трех месяцев.

В дипломатическом учреждении, как было и ранее, ведут учет военнообязанных граждан. Там должны информировать о начале очередного призыва на срочную службу граждан, которые находятся на консульском учете и достигли призывного возраста, у них нет отсрочки и они не освобождены от призыва.

Ранее дипломатические организации также еще обеспечивали прибытие к месту проживания в Украине совершеннолетних граждан - сейчас этой нормы нет. Но консульская служба должна способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае мобилизации в военное время, а также в особый период.

Кроме того, консульская служба должна в течение 7 дней сообщить в военкоматы (ТЦК и СП) о взятии призывников, военнообязанных и резервистов на консульский учет, а также об их снятии с учета.

"Обращаем внимание, что в соответствии с порядком, который действовал с 2016 года, дипломатические и консульские представительства имели больше обязанностей. Например, они проводили разъяснительную работу по правилам военного учета, что сейчас не помешало бы, учитывая большое количество военнообязанных, которые даже не знают о существовании такого учета. К тому же, дипломатические учреждения ранее должны были сообщать ТЦК и СП о призывниках и военнообязанных, которые нарушают установленные правила учета. Сейчас такой обязанности нет", - подчеркивают юристы.

Как нужно становиться на учет за границей

Согласно нормам (Постановление Кабмина от 29 января 2020 года, №85), мужчины должны становится на консульский учет в том случае, если они выезжают за границу на срок дольше трех месяцев.

Уведомить консульскую службу и подать заявление на учет можно разными способами:

Лично

По почте

В электронной форме

К заявлению необходимо приложить пакет документов. Срок рассмотрения - максимум 10 рабочих дней.

Пребывание на временном консульском учете возможно только в одном государстве и сроком на 1 год.

По нормам консульские учреждения не могут возвращать для призыва по мобилизации, но должны способствовать возвращению граждан. Однако формы и механизмы такого содействия не установлены.

Также консульские учреждения не могут возвращать студентов для призыва на срочную службу. Во-первых, обучение является основанием для отсрочки. Во-вторых, в Украине сейчас не проводится призыв на срочную службу. В-третьих, консульские учреждения могут только информировать о начале очередного призыва.

Список необходимых документов для постановки на консульский учет можно посмотреть вот тут.

А что делать тем, кто проживает постоянно за границей?

Граждане Украины, которые постоянно проживают в другой стране, подлежат консульскому учету. Во время пересечения границы такие лица должны предоставить соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы: "Оформлен выезда на постоянное проживание" и дипломатического учреждения Украины: "Принят на консульский учет".