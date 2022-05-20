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Как облегчить сезонную аллергию, если рядом нет врача

Фото: Как бороться с сезонной аллергией (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Весна и лето - это сезон цветения трав и деревьев, которые вызывают аллергию.

Как облегчить свое состояние, если у вас нет доступа к медицинской помощи, рассказали в Минздраве.

Какие симптомы аллергии

Аллергическую реакцию у человека сопровождает несколько неприятных симптомов: насморк, зуд и заложенность носа, чихание, покраснение глаз, слезотечение. Может возникнуть затрудненное или учащенное дыхание, сухой кашель.

Что делать, если вы заметили симптомы

Если вы заметили у себя проявления аллергии, обратитесь к своему семейному врачу.

Если вы изменили местонахождение из-за военных действий — в ближайшее учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Семейный врач предоставит рекомендации, а при необходимости — направит вас к аллергологу, у которого вы сможете пройти обследование на выявление аллергенов и получить квалифицированную медицинскую помощь.

Как помочь себе, если нет доступа к врачу

Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыли, которую вы вдыхаете.

Не выходите на улицу, когда ветер. Закрывайте окна в такую ​​погоду. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.

После прогулок тщательно помойте руки, примите душ. Это поможет смыть пыльцу.

Одежду также нужно сменить и постирать, а сушить выстиранную одежду нужно в помещении.

Чаще проводите влажную уборку в помещении, где вы находитесь.

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Министерство здравоохранения Украины