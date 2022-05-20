Як полегшити сезонну алергію, якщо поруч немає лікаря

Весна і літо - це сезон цвітіння трав і дерев, які викликають алергію.
Як полегшити свій стан, якщо у вас немає доступу до медичної допомоги, розповіли в МОЗ.
Алергічну реакцію у людини супроводжує rілька неприємних симптомів: нежить, свербіж і закладеність носа, чхання, почервоніння очей, сльозотеча. Може виникнути утруднене або прискорене дихання, сухий кашель.
Якщо ви помітили у себе прояви алергії, зверніться до свого сімейного лікаря.
Якщо ви змінили місцезнаходження через військові дії - до найближчого закладу охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу.
Сімейний лікар надасть рекомендації, а при необхідності - направить вас до алерголога, у якого ви зможете пройти обстеження на виявлення алергенів і отримати кваліфіковану медичну допомогу.
Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилу, які ви вдихаєте.
Не виходьте на вулицю, коли вітер. Закривайте вікна в таку погоду. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.
Після прогулянок ретельно помийте руки, прийміть душ. Це допоможе змити пилок.
Одяг також потрібно змінити і випрати, а сушити випраний одяг потрібно в приміщенні.
Частіше проводьте вологе прибирання в приміщенні, де ви знаходитесь.
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