Як полегшити сезонну алергію, якщо поруч немає лікаря

Які симптоми алергії

Алергічну реакцію у людини супроводжує rілька неприємних симптомів: нежить, свербіж і закладеність носа, чхання, почервоніння очей, сльозотеча. Може виникнути утруднене або прискорене дихання, сухий кашель.

Що робити, якщо ви помітили симптоми

Якщо ви помітили у себе прояви алергії, зверніться до свого сімейного лікаря.

Якщо ви змінили місцезнаходження через військові дії - до найближчого закладу охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу.

Сімейний лікар надасть рекомендації, а при необхідності - направить вас до алерголога, у якого ви зможете пройти обстеження на виявлення алергенів і отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Як допомогти собі, якщо немає доступу до лікаря

Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилу, які ви вдихаєте.

Не виходьте на вулицю, коли вітер. Закривайте вікна в таку погоду. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.

Після прогулянок ретельно помийте руки, прийміть душ. Це допоможе змити пилок.

Одяг також потрібно змінити і випрати, а сушити випраний одяг потрібно в приміщенні.

Частіше проводьте вологе прибирання в приміщенні, де ви знаходитесь.