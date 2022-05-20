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Як полегшити сезонну алергію, якщо поруч немає лікаря

Фото: як боротися з сезонною алергією (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Весна і літо - це сезон цвітіння трав і дерев, які викликають алергію.

Як полегшити свій стан, якщо у вас немає доступу до медичної допомоги, розповіли в МОЗ.

Які симптоми алергії

Алергічну реакцію у людини супроводжує rілька неприємних симптомів: нежить, свербіж і закладеність носа, чхання, почервоніння очей, сльозотеча. Може виникнути утруднене або прискорене дихання, сухий кашель.

Що робити, якщо ви помітили симптоми

Якщо ви помітили у себе прояви алергії, зверніться до свого сімейного лікаря.

Якщо ви змінили місцезнаходження через військові дії - до найближчого закладу охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу.

Сімейний лікар надасть рекомендації, а при необхідності - направить вас до алерголога, у якого ви зможете пройти обстеження на виявлення алергенів і отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Як допомогти собі, якщо немає доступу до лікаря

Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилу, які ви вдихаєте.

Не виходьте на вулицю, коли вітер. Закривайте вікна в таку погоду. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.

Після прогулянок ретельно помийте руки, прийміть душ. Це допоможе змити пилок.

Одяг також потрібно змінити і випрати, а сушити випраний одяг потрібно в приміщенні.

Частіше проводьте вологе прибирання в приміщенні, де ви знаходитесь.

Раніше ми повідомляли, що повинно бути в аптечці для переміщень з маленькими дітьми.

Також у МОЗ повідомили, що важливо мати в аптечці для бомбосховища.

До того варто знати, Як правильно надати першу допомогу при підозрі на інсульт.

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Мінстерство охорони здоров'я України