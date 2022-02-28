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Что важно иметь в аптечке для бомбоубежища: в Минздраве дали экстренный список

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Понедельник 28 февраля 2022 09:59
Что важно иметь в аптечке для бомбоубежища: в Минздраве дали экстренный список Фото: бомбоубежище в Киеве (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве здравоохранения напомнили о необходимых вещах и препараты, которые важно взять с собой, если вы находитесь в бомбоубежище после вторжения российских войск в Украину.

Список появился в пресс-службе Минздрава.

"Кроме теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку", - советуют в ведомстве.

Список необходимых препаратов и предметов для укрытия:

  • пластыри разных размеров;
  • активированный уголь от интоксикации;
  • препарат для снижения жара;
  • препарат для обезболивания;
  • противоаллергический препарат;
  • лекарства от диареи;
  • лекарство от желудочной инфекции;
  • капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
  • лекарства, которые вы принимаете (дозировка минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;
  • запас масок;
  • термометр.

"Напоминаем: если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять лекарства с собой", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали про список бомбоубежищ по всей Украине.

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Министерство здравоохранения Украины
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