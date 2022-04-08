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Аптечка для перемещений с маленькими детьми: что в ней должно быть обязательно

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 22:15
Аптечка для перемещений с маленькими детьми: что в ней должно быть обязательно Фото: Что родители должны положить в аптечку обязательно (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Во время перемещений и поездок с детьми родителям обязательно нужно при себе иметь минимальную аптечку. Это поможет быстро оказать малышу первую помощь в случае непредвиденной ситуации.

Что обязательно должно быть в аптечке родителей, рассказали в Министерстве охраны здоровья Украины.

"Вовремя оказать помощь малышу – первая задача родителей. Инструменты и перевязочные материалы, а также необходимые лекарства – основа домашней аптечки, а родители – первая неотложная помощь, которая находится рядом с ребенком", - подчеркнули медики.

Они дали основные рекомендации по необходимым вещам, которые должны быть в аптечке любого родителя.

1. Аптечка обязательно должна быть переносной, то есть лекарства и средства лечения следует положить в отдельную коробку, сумку, сумочку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать ее содержимое от ударов, света и влаги.

2. Любые препараты в форме таблеток, капсул, драже – не предназначены для маленьких детей. Также детям до года нельзя применять спреи для горла и носа. Обычно лекарства для маленьких детей – это жидкости (растворы, сиропы, капли) и свечки.

3. Обращайте внимание на дозировку: например, при использовании сосудосуживающих для носа она должна быть ниже, чем для взрослых.

4. Обратите внимание, что такое популярное средство, как йод, категорически нельзя использовать детям до одного года.

Что обязательно нужно положить в аптечку:

  • Жаропонижающее (парацетамол или ибупрофен)
  • Сосудосуживающие капли в нос
  • Средство для пероральной регидратации
  • Антисептическое средство без содержания спирта
  • Противоаллергические средства (сироп, капли, мазь, гель)
  • Ножницы
  • Пинцет
  • Одноразовые перчатки
  • Жидкое мыло
  • Охлаждающий пакет
  • Марлевый бинт и салфетки
  • Пластырь (рулонный и водостойкий бактерицидный, разных размеров)
  • Стерильные шприцы разного объема
  • Термометр (бесконтактный/электронный)

Аптечка для перемещений с маленькими детьми: что в ней должно быть обязательно

Напомним, ранее мы писали о том, что названы препараты, которые не стоит сейчас покупать.

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