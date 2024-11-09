Обошел даже королеву Елизавету II. В сети назвали самого популярного в мире человека
В сети определились с тем, кто забрал себе титул самого известного человека в мире. Этому артисту удалось даже обойти по количеству голосов покойную Елизавету II, музыканта Элвиса Пресли, футболиста Лео Месси и принцессу Диану.
О ком идет речь, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал ListChallenges, где обнародовали соответствующую информацию.
Кто стал самым известным человеком всех времен
Почетное первое место занял американский исполнитель Майкл Джексон, который умер в июне 2009 года. Несомненно, его знает каждый в мире, поэтому очевидно, что этот титул он получил вполне заслуженно.
Так, из опубликованного рейтинга можно увидеть, что он получил рейтинг с отметкой 2940. В то время как королева Елизавета II набрала чуть меньшее количество - 2669.
Майкла Джексона выбрали самым известным человеком в мире (фото: listchallenges.com)
Третье место занял американский певец и актер Элвис Пресли. Далее в рейтинге лидерские позиции разделили: Месси - четвертое место, принцесса Диана - пятое, Уитни Хьюстон - шестая, Барак Обама - седьмая позиция, певица Мадонна - восьмая, Джеки Чан - девятая, а десятку закрывает Криштиану Роналду.
Другие звезды, занявшие лидерские позиции в рейтинге (фото: listchallenges.com)
Что известно о Майкле Джексоне
Звезда сцены получил международное признание еще в 12 лет, когда он был участником детской группы The Jackson 5 ("Пятерка Джексонов"). Позже он стал одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории.
Джексон был обладателем многочисленных премий и наград и считается "королем поп-музыки". Наибольшую популярность получили три его пластинки, которые были записаны под руководством продюсера Квинси Джонса: "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) и "Bad" (1987).
Альбом "Thriller" попал в Книгу рекордов Гиннеса как диск, распроданный самым большим тиражом за всю историю музыки - около 108 миллионов экземпляров на 2010 год.
Также в активе артиста 13 премий "Грэмми". Столько же раз он поднимался со своими композициями на первые строчки американских чартов продаж. Дважды его имя заносили в Зал славы рок-н-ролла: как участника "Пятерки Джексонов" (в 1997 году) и как сольного исполнителя (в 2001 году).
Майкл Джексон умер в 2009 году (фото: Getty Images)
Что известно о смерти и похоронах Майкла Джексона
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 в 50 лет. Причина смерти - остановка сердца и передозировка лекарством. Побочное действие лекарства полиция рассмотрела как основную версию внезапной смерти.
Похороны Джексона освещали медиа во всем мире. Похороны "короля поп-музыки" состоялись 7 июля 2009 года в Лос-Анджелесе, в "Стейплс-центре". Там собрались члены его семьи, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.
На церемонии выступили Мэрайя Кэри, Лайонел Ричи, Стиви Вандер и другие исполнители. Джексона похоронили на кладбище Forest Lawn в Глендейле, штат Калифорния, в специальном мавзолее.
Артиста похоронили 7 июля 2009 года (фото: Getty Images)
Мы писали, что фаны обвиняют P. Diddy, Бейонсе и Jay-Z в смерти Майкла Джексона.
Также последний охранник Майкла Джексона заговорил о том, что держал в секрете.