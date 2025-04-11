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В обіймах та на кораблі: колишній чоловік Ані Лорак показав нову кохану (відео)

Мурат Налчаджіоглу з коханою (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Колишній чоловік Ані Лорак, яка мовчить про війну, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу оголосив про новий роман.

З ким тепер будує стосунки бізнесмен, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram чоловіка.

Мурат закрутив роман з фітнес-тренеркою та амбасадоркою його компанії Людмилою, яка веде блог під ніком Overkovskaya. Вона має понад 13 років досвіду та працює в одній з мереж спортивних залів. Судячи з кадрів та коментарів під дописами, пара разом вже деякий час.

Бізнесмен оголосив про нові стосунки, опублікувавши романтичне відео з дівчиною під пісню Jerry Heil та MONATIK "Вимолив". На ньому закохані влаштували морську прогулянку. Відомо, що вони знаходяться у справах в Стамбулі.

Також Налчаджіоглу поділився кількома кадрами в Stories, на яких насолоджується часом поруч з коханою.

Мурат Налчаджіоглу оголосив про нові стосунки (скриншот)

Як відреагували в мережі

Користувачі розділилися в думках: одні привітали пару, а інші почали кепкувати з того, що чоловік постійно змінює партнерок.

  • "Шикарна пара. Людочко, щастя вам".
  • "Гарна пара".
  • "Дуже гарні".
  • "Змінюєте дівчат, як рукавиці".
  • "Чи надовго свіжий роман?"
  • "Як він швидко їх міняє. Кошмар, оце ненаситний".
  • "Сезон нового турецького серіалу відкритий. Прикольна штука, дівчатка: двох шикарних жінок втратив і тепер третя вірить, що вона буде єдиною. Сідаємо зручніше і беремо попкорн". 

Нова кохана бізнесмена (скриншот)

Що відомо про особисте життя бізнесмена

Офіційно Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак, які мають спільну доньку, розлучилися у січні 2019 року. Про розставання пари стало відомо роком раніше після того, як в мережі з'явилося відео з чоловіком в компанії Яни Бєляєвої в київському клубі. Дівчина заперечувала чутки про роман.

Після Лорак бізнесмен мав інші романи. З останньою дівчиною Анастасією він був разом понад пів року. Торік вони розійшлися. Дівчина була вагітна, але вирішила не народжувати - зробила аборт.

Мурат Налчаджіоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

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