В обіймах та на кораблі: колишній чоловік Ані Лорак показав нову кохану (відео)

Колишній чоловік Ані Лорак, яка мовчить про війну, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу оголосив про новий роман.
З ким тепер будує стосунки бізнесмен, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram чоловіка.
Мурат закрутив роман з фітнес-тренеркою та амбасадоркою його компанії Людмилою, яка веде блог під ніком Overkovskaya. Вона має понад 13 років досвіду та працює в одній з мереж спортивних залів. Судячи з кадрів та коментарів під дописами, пара разом вже деякий час.
Бізнесмен оголосив про нові стосунки, опублікувавши романтичне відео з дівчиною під пісню Jerry Heil та MONATIK "Вимолив". На ньому закохані влаштували морську прогулянку. Відомо, що вони знаходяться у справах в Стамбулі.
Також Налчаджіоглу поділився кількома кадрами в Stories, на яких насолоджується часом поруч з коханою.
Користувачі розділилися в думках: одні привітали пару, а інші почали кепкувати з того, що чоловік постійно змінює партнерок.
Нова кохана бізнесмена (скриншот)
Офіційно Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак, які мають спільну доньку, розлучилися у січні 2019 року. Про розставання пари стало відомо роком раніше після того, як в мережі з'явилося відео з чоловіком в компанії Яни Бєляєвої в київському клубі. Дівчина заперечувала чутки про роман.
Після Лорак бізнесмен мав інші романи. З останньою дівчиною Анастасією він був разом понад пів року. Торік вони розійшлися. Дівчина була вагітна, але вирішила не народжувати - зробила аборт.
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