В обіймах та на кораблі: колишній чоловік Ані Лорак показав нову кохану (відео)

Мурат закрутив роман з фітнес-тренеркою та амбасадоркою його компанії Людмилою, яка веде блог під ніком Overkovskaya. Вона має понад 13 років досвіду та працює в одній з мереж спортивних залів. Судячи з кадрів та коментарів під дописами, пара разом вже деякий час.

Бізнесмен оголосив про нові стосунки, опублікувавши романтичне відео з дівчиною під пісню Jerry Heil та MONATIK "Вимолив". На ньому закохані влаштували морську прогулянку. Відомо, що вони знаходяться у справах в Стамбулі.

Також Налчаджіоглу поділився кількома кадрами в Stories, на яких насолоджується часом поруч з коханою.

Мурат Налчаджіоглу оголосив про нові стосунки (скриншот)

Як відреагували в мережі

Користувачі розділилися в думках: одні привітали пару, а інші почали кепкувати з того, що чоловік постійно змінює партнерок.

"Шикарна пара. Людочко, щастя вам".

"Гарна пара".

"Дуже гарні".

"Змінюєте дівчат, як рукавиці".

"Чи надовго свіжий роман?"

"Як він швидко їх міняє. Кошмар, оце ненаситний".

"Сезон нового турецького серіалу відкритий. Прикольна штука, дівчатка: двох шикарних жінок втратив і тепер третя вірить, що вона буде єдиною. Сідаємо зручніше і беремо попкорн".

Нова кохана бізнесмена (скриншот)

Що відомо про особисте життя бізнесмена

Офіційно Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак, які мають спільну доньку, розлучилися у січні 2019 року. Про розставання пари стало відомо роком раніше після того, як в мережі з'явилося відео з чоловіком в компанії Яни Бєляєвої в київському клубі. Дівчина заперечувала чутки про роман.

Після Лорак бізнесмен мав інші романи. З останньою дівчиною Анастасією він був разом понад пів року. Торік вони розійшлися. Дівчина була вагітна, але вирішила не народжувати - зробила аборт.

Мурат Налчаджіоглу (фото: instagram.com/muratnalca)