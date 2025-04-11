В объятиях и на корабле: бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную (видео)

Мурат закрутил роман с тренершой по фитнесу и амбассадором его компании Людмилой, которая ведет блог под ником Overkovskaya. Она имеет более 13 лет опыта и работает в одной из сетей спортивных залов. Судя по кадрам и комментариям под сообщениями, пара вместе уже некоторое время.

Бизнесмен объявил о новых отношениях, опубликовав романтическое видео с девушкой под песню Jerry Heil и MONATIK "Вымолил". На нем влюбленные устроили морскую прогулку. Известно, что они находятся по делам в Стамбуле.

Также Налчаджиоглу поделился несколькими кадрами в Stories, на которых наслаждается временем рядом с любимой.

Мурат Налчаджиоглу объявил о новых отношениях (скриншот)

Как отреагировали в сети

Пользователи разделились во мнениях: одни поздравили пару, а другие начали подшучивать над тем, что мужчина постоянно меняет партнерш.

"Шикарная пара. Людочка, счастья вам".

"Хорошая пара".

"Очень красивые".

"Меняете девушек, как перчатки".

"Надолго ли свежий роман?"

"Как быстро он их меняет. Кошмар, вот это ненасытный".

"Сезон нового турецкого сериала открыт. Прикольная штука, девочки: двух шикарных женщин потерял и теперь третья верит, что она будет единственной. Садимся поудобнее и берем попкорн".

Новая возлюбленна бизнесмена (скриншот)

Что известно о личной жизни бизнесмена

Официально Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак, которые имеют общую дочь, развелись в январе 2019 года. О расставании пары стало известно годом ранее после того, как в сети появилось видео с мужем в компании Яны Беляевой в киевском клубе. Девушка отрицала слухи о романе.

После Лорак бизнесмен имел другие романы. С последней девушкой Анастасией он был вместе более полугода. В прошлом году они разошлись. Девушка была беременна, но решила не рожать - сделала аборт.

Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)