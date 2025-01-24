Ірину Білик запідозрили у романі з екс-чоловіком Ані Лорак

Детальніше про це дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

На просторах інтернету почало ширитися відео з одного з найдорожчих готелей Києва, в якому проходив захід Мурата Налчаджиоглу.

Розважала публіку Ірина Білик. У ролику, який потрапив у мережу, співачка виконує на сцені пісню "А я пливу у човні", а поряд з нею танцює екс-чоловік запроданки Лорак.

Під час виступу Ірина та Мурат відверто фліртують, тримаються за руки й навіть обіймаються, чим викликали жваве обговорення серед шанувальників.

@shockcontent.ua Ірина Білик і Мурат (колишній Лорак) здається закрутили роман оригінальний звук - shockcontent.ua

За інформацією блогера-пліткаря Богдана Беспалова, бізнесмен після івенту дарував квіти артистці й цілував її.

Все це відбувалося, як повідомив йому хтось з персоналу готелю, на парковці.

Оглядач українського шоу-бізнесу припустив, що саме через Білик був організований захід.

"Навіщо йому роман з Білик? За чутками, з Мурата ліпитимуть політичний проєкт і аудитрія великої зірки чудово вписується, як потенційний електорат. Настільки підлабузничає,що івент своєї компанії, за чутками, він організував спеціально для неї - весь коридор був в портретах Білик", - припустив Беспалов.

#мурат #анілорак оригінальний звук - shockcontent.ua @shockcontent.ua На грандіозному івенті, який організував бізнесмен Мурат Налчаджиоглу (колишній чоловік Лорак) для Ірини Білик у найдорожчому київському готелі Реджент Хіл - співачка так загравала з новим залицяльником, що аж забула слова своєї пісні #іринабілик

Що відомо про Мурата Налчаджиоглу

Налчаджиоглу здобув популярність після одруження зі співачкою Ані Лорак (Кароліною Куєк), яка родом з України, але проживає в РФ та відома своєю проросійською позицією. Їхній шлюб тривав 10 років і офіційно завершився у 2019 році.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Налчаджиоглу залишився в Києві. Він публічно засудив агресію РФ і заявляв про свою підтримку ЗСУ, зокрема, допомагаючи українській армії.

Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

У березні 2024 року Мурат розлучився зі своєю другою дружиною, українською візажисткою Лілією Реус. Того ж року влітку він завершив стосунки з блогеркою Анастасією Foxy. Зараз бізнесмен не розкриває деталей свого особистого життя.