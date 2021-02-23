В Киеве из-за падения глыбы льда с крыши дома пострадала женщина

В понедельник, 22 февраля, в центре Киева на женщину, которая пыталась пройти под домом несмотря на оградительную ленту, упала глыба льда. Ее госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Как сообщается, происшествие произошло вчера днем на улице Прорезная.

"На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, которая пострадала от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом несмотря на оградительную ленту", - говорится в сообщении.

В Патрульной полиции Киева призывают людей придерживаться следующих советов, чтобы не стать жертвой сосулек:

проходя мимо дома или возле деревьев, убедиться в отсутствии угрозы падения снега и ледяных наростов;

если вы слышите наверху подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене;

во время прогулок с детьми, не оставлять их без присмотра;

не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледяных наростов;

не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия - самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;

в случае обнаружения сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования вашего обращения, необходимо обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА).

Отмечается, что в городе работают инспекторы по благоустройству: по неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.