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В Киеве из-за падения глыбы льда с крыши дома пострадала женщина

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 11:25
В Киеве из-за падения глыбы льда с крыши дома пострадала женщина Фото: борульки (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

В понедельник, 22 февраля, в центре Киева на женщину, которая пыталась пройти под домом несмотря на оградительную ленту, упала глыба льда. Ее госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Как сообщается, происшествие произошло вчера днем на улице Прорезная.

"На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, которая пострадала от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом несмотря на оградительную ленту", - говорится в сообщении.

В Патрульной полиции Киева призывают людей придерживаться следующих советов, чтобы не стать жертвой сосулек:

  • проходя мимо дома или возле деревьев, убедиться в отсутствии угрозы падения снега и ледяных наростов;
  • если вы слышите наверху подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене;
  • во время прогулок с детьми, не оставлять их без присмотра;
  • не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледяных наростов;
  • не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия - самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;
  • в случае обнаружения сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования вашего обращения, необходимо обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА).

Отмечается, что в городе работают инспекторы по благоустройству: по неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.

Напомним, ранее в Киеве двое человек пострадали в результате падения сосулек. Из-за полученных травм им пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью.

Также РБК-Украина писало, что во Львове в четверг, 11 февраля, возле супермаркета "Рукавичка" из-за снега обрушилась крыша пристройки, которая находилась со стороны магазина.

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