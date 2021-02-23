Обходила сигнальну стрічку: брила льоду придавила жінку у центрі Києва (відео)
У центрі Києва на жінку впала брила льоду з даху будинку. Її госпіталізували. Але, трагедії можна було б уникнути, якби жінка не проігнорувала захисно-сигнальну стрічку, яка була натягнута на тротуарі.
Відео інциденту опублікували у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua, його можна глянути за посиланням.
"Миттєва карма. Київ, вулиця Прорізна. Наочний приклад, як робити не потрібно. Адже не даремно там висить обмежувальна стрічка, чи не так?" - написали автори публікації.
Пост миттєво зібрав велику кількість коментарів. Люди розділилися на два табори. Одні пишуть, що "жінку шкода, але вона сама винна", а інші (їх більшість) впевнені, що винні у цій ситуації виключно комунальні служби, які не чистять дахи від снігу, що почав танути з настанням потепління.
- А може не стрічку вішати, а дах чистити потрібно? Тротуар для того, щоб люди ходили
- Так то воно так, але кудою ж там обходити? Дорогою, де навіть на пішоході тебе не пропускають? В нас то бурульки падають, то запарковані пішохідні доріжки...
- Тільки у нас висять шматки поліетилену...
- А як обійти? Там купи снігу, там - бурульки висять? Чи по проїжджій частині пропонуєте?
Як вберегтися від падіння снігу на голову
Тим часом у поліції дали інструкцію, яка допоможе уникнути травм від падаючого снігу і льодових брил з дахів під час ходіння тротуарами. Вони опубліковані на Facebook-сторінці Патрульної поліції Києва. Ось ці правила:
- проходячи повз будинки або біля дерев, переконатися у відсутності загрози падіння снігу та льодових наростів
- якщо ви чуєте нагорі підозрілий шум - якомога швидше притиснутися до стіни
- під час прогулянок з дітьми, не залишати їх без нагляду
- не залишати автомобіль у місцях де є загроза падіння снігу та льодових наростів
- не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності - самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків
- при виявленні бурульок, що висять на даху, необхідно звернутися до балансоутримувача будинку (у випадку ігнорування вашого звернення, необхідно звертатись до департаменту міського благоустрою).
Раніше ми писали, що у Києві діти змушені добиратися в школу "по паркану".