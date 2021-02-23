Обходила сигнальну стрічку: брила льоду придавила жінку у центрі Києва (відео)

У центрі Києва на жінку впала брила льоду з даху будинку. Її госпіталізували. Але, трагедії можна було б уникнути, якби жінка не проігнорувала захисно-сигнальну стрічку, яка була натягнута на тротуарі.

Відео інциденту опублікували у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua, його можна глянути за посиланням .

"Миттєва карма. Київ, вулиця Прорізна. Наочний приклад, як робити не потрібно. Адже не даремно там висить обмежувальна стрічка, чи не так?" - написали автори публікації.

Пост миттєво зібрав велику кількість коментарів. Люди розділилися на два табори. Одні пишуть, що "жінку шкода, але вона сама винна", а інші (їх більшість) впевнені, що винні у цій ситуації виключно комунальні служби, які не чистять дахи від снігу, що почав танути з настанням потепління.

А може не стрічку вішати, а дах чистити потрібно? Тротуар для того, щоб люди ходили

Так то воно так, але кудою ж там обходити? Дорогою, де навіть на пішоході тебе не пропускають? В нас то бурульки падають, то запарковані пішохідні доріжки...

Тільки у нас висять шматки поліетилену...

А як обійти? Там купи снігу, там - бурульки висять? Чи по проїжджій частині пропонуєте?

Як вберегтися від падіння снігу на голову

Тим часом у поліції дали інструкцію, яка допоможе уникнути травм від падаючого снігу і льодових брил з дахів під час ходіння тротуарами. Вони опубліковані на Facebook-сторінці Патрульної поліції Києва. Ось ці правила: