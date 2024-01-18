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"Обґрунтований тариф - 30 грн". У метро Києва зробили заяву про подорожчання проїзду

Фото: Чи підвищать проїзд в метро (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро Києва працює собі у збиток, але підвищувати проїзд для пасажирів поки що не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на LB.ua та слова очільника київського метрополітену Віктора Брагінського.

Проїзд у київському метро

Віктор Брагінський сказав, що вартість проїзду в підземці вже мала б зрости більше, ніж у три рази - мінімум до 30 грн за одну поїздку. Це дозволило б метро працювати без збитків.

Він нагадав, що тариф на проїзд у  столичній підземці востаннє зростав 2018 року, коли витрати цього виду транспорту на електроенергію склали 466 млн грн на рік. Цьогоріч КП матиме сплатити 1,6 млрд грн, відтак, і тариф мав би зрости пропорційно.

"Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 грн. Але як уже ви чули, Віталій Володимирович сказав, що під час війни ніхто не буде збільшувати тариф. Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства (це ж не тільки метрополітен, але й Київпастранс), настільки зможуть", - зазначив Брагінський.

За словами Брагінського, з 2013 року його підприємство не отримує доходів від реклами.

Ба більше, метро на зменшенні рекламних площ, що псували зовнішній вигляд станцій.

"Ми наполягали на зменшенні рекламних площ на 40% приблизно. Паралельно навели лад з МАФами, які не відповідали ні пожежним, ні іншим нормам. Метрополітен повинен займатися своєю профільною діяльністю — перевезенням. Рекламою займаються інші підприємства... додаткова непрофільна діяльність ніколи не перекриє збиток у три мільярди гривень", - додав він.

Як ми раніше писали, в одній з областей прийняли несподіване рішення по вартості проїзду.

Читайте також, що відомо про оновлену систему оплати проїзду в Києві.

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