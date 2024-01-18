"Обоснованный тариф - 30 грн". В метро Киева сделали заявление о подорожании проезда

Проезд в киевском метро

Виктор Брагинский сказал, что стоимость проезда в подземке уже должна была вырасти больше, чем в три раза – минимум до 30 грн за одну поездку. Это позволило бы метро работать без ущерба.

Он напомнил, что тариф на проезд в столичной подземке в последний раз рос в 2018 году, когда расход этого вида транспорта на электроэнергию составил 466 млн грн в год. В этом году КП будет заплатить 1,6 млрд грн, следовательно, и тариф должен вырасти пропорционально.

"Поэтому обоснованный тариф сегодня - более 30 грн. Но как вы уже слышали, Виталий Владимирович сказал, что во время войны никто не будет увеличивать тариф. Насколько бюджет города позволит себе финансировать транспортные предприятия (это же не только метрополитен, но и Киевпасстранс) , настолько смогут", – отметил Брагинский.

По словам Брагинского, с 2013 года его предприятие не получает доходы от рекламы.

Более того, метро на уменьшении рекламных площадей, портивших внешний вид станций.

"Мы настаивали на уменьшении рекламных площадей на 40% примерно. Параллельно навели порядок с МАФами, которые не отвечали ни пожарным, ни другим нормам. Метрополитен должен заниматься своей профильной деятельностью — перевозкой. Рекламой занимаются другие предприятия... дополнительная непрофильная деятельность никогда не перекроет" ущерб в три миллиарда гривен", - добавил он.