В Києві змінили систему оплати проїзду. Як працює нововведення і чи можна його обійти

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як змінилася система оплати проїзду в столиці, чи можна обійти нововведення, а також як зекономити, пересуваючись містом.

Що змінилося в оплаті проїзду

Згідно з інформацією КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", з 4 жовтня поточного року оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом.

Такі зміни стосуються оплати проїзду коштами:

з пластикової банківської картки

Apple Pay

Google Pay

цифрової транспортної карти (якщо на ній не було придбаних поїздок і гроші за проїзд списались саме з банківської картки)

Уточнюється, що оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня. Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00.

У "Києві Цифровому" нагадали також, що банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо ви подорожуєте з близькими - необхідно скористатися пластиковою транспортною картою чи QR-квитками.

Як обійти нововведення

Без змін залишається оплата проїзду в транспорті QR-квитками та поїздками на транспортних картах.

Для використання необхідно відсканувати їх на валідаторі і вже за кілька хвилин запис про використання з'явиться у відповідному застосунку.

У КМДА нагадали, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку "Київ Цифровий" не є підтвердженням валідації квитка (як для пасажира, так і для контролера).

Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю.

Як економити на проїзді в громадському транспорті

Зекономити на проїзді в громадському транспорті допоможе іменна багатофункціональна електронна муніципальна пластикова "Картка киянина" (читайте, як її оформити сьогодні).

Вона може надавати безкоштовний проїзд (для пільговиків із реєстрацією у столиці), або ж діяти як класичний транспортний квиток з можливістю придбання поїздок (чим більша кількість придбаних поїздок, тим нижча вартість однієї з них).

Крім того, нещодавно "ПриватБанк" запустив програму компенсації вартості проїзду в громадському транспорті (якщо поїздка оплачується через додаток "Приват24").

Щоб оплатити проїзд по QR-коду, необхідно відкрити додаток, відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. Після цього важливо натиснути кнопку "закомпостувати".

Максимальна сума відшкодування за цією програмою становить не більше 250 грн на одну людину на місяць.

Мобільний застосунок "Київ Цифровий" (для Android та iOS) також дозволяє купувати як окремі квитки, так і декілька поїздок із додатковою знижкою.

Як платять за проїзд в інших містах

У різних містах України платити за проїзд у громадському транспорті можна по-різному. Все залежить від транспортної інфраструктури та місцевої влади.

Наприклад, у Чернігові за проїзд у громадському транспорті можна платити транспортною карткою, банківською карткою, або ж готівкою.

На Рівненщині можна розрахуватися безготівково банківською карткою, мобільним телефоном (в якого є модуль NFC), або ж мобільним додатком, який дає можливість оплатити проїзд.

У Львові за проїзд найчастіше можна платити банківською картою, пристроєм з модулем NFC, або ж готівкою.

У Чернівцях нещодавно запровадили денний квиток для проїзду у тролейбусах та комунальних автобусах (він коштує 50 грн і дає право на необмежену кількість поїздок впродовж дня).

Сплатити за проїзд іншими видами транспорту в Чернівцях можна за допомогою звичайного квитка (купленого за готівку у терміналах самообслуговування), банківської картки, або ж у додатку "Приват24".

В Одесі купити проїзний квиток на транспорт можна за допомогою спеціального QR-коду, за допомогою банківської картки (або смартфона з модулем NFC), або ж готівки.

А ось проїзд у громадському транспорті Харкова на тлі війни залишається поки що безкоштовним. Гроші на нього виділяє Харківська міська рада.