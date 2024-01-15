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Такого в Україні ще не було. В одній з областей прийняли несподіване рішення по вартості проїзду

Полтава, Понеділок 15 січня 2024 15:32
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Такого в Україні ще не було. В одній з областей прийняли несподіване рішення по вартості проїзду Фото: У Полтаві знизили ціну на проїзд у автобусах по області (poltava.to)
Автор: Людмила Жукова

В Полтавській області знизили ціну проїзд на трьох міжміських маршрутах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Полтавську ОВА.

На яких маршрутах знизилася ціна на проїзд

Так, з 15 січня на трьох міжміських автобусних маршрутах зменшили вартість від 10 до 26 грн. Загалом це 48 рейсів.

Четверо перевізників, які працюють на маршруті Кременчук - Полтава, знизили вартість сумарно на 20 грн.

Тобто у грудні торік - на 10 грн, ще на 10 грн - із 15 січня. Двоє перевізників, які здійснюють рейси на маршруті Полтава - Лохвиця, - на 26 грн загалом. П'ять перевізників на маршруті Полтава - Гадяч знизили вартість проїзду на 10 грн.

В ОВА зазначили, що це ще один позитивний приклад соціально відповідального підприємництва на Полтавщині.

Зазначимо, що тенденція зниження оплати на проїзд у Полтаві спостерігається ще з 2018 року. Тоді в місті вперше знизили вартість проїзду у тролейбусах із 3 до 2 гривень, в автобусах з 5 до 4.

Де в Європі найдешевший проїзд

До речі, зараз лідерство по найдешевшому проїзду займає Прага (0,60 євро), а по найдорожчому Лондон (4.11 євро).

Такого в Україні ще не було. В одній з областей прийняли несподіване рішення по вартості проїзду

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому кияни не отримують компенсацію за проїзд після закриття метро і як цьому зарадити.

Читайте також, що відомо про оновлену систему оплати проїзду в Києві.

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Полтава