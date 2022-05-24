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Обещали карьеру, квартиры и пенсии: появилась новая запись с "Москвы" пограничникам Змеиного

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 12:32
Обещали карьеру, квартиры и пенсии: появилась новая запись с "Москвы" пограничникам Змеиного Коллаж РБК-Украина: появилась новая запись с "Москвы" пограничникам Змеиного
Автор: Светлана Мащенко

В сети появилась новая запись, сделанная во время требования "русского корабля", то есть крейсера "Москва", украинским пограничникам на острове Змеиный. Оккупанты предлагают украинским военным все блага жизни "великой страны" в обмен на поднятие белого флага.

Запись опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Российский военный с теперь уже потопленного крейсера "Москва" 24 февраля наговорил много. А вот украинский пограничник был лаконичным - и его ответ теперь знает весь мир.

Украинцам предлагали карьеру, "достойную жизнь", жилье, пенсии

Ниже текст обращения захватчиков:

"У вас есть все шансы на нормальную честную жизнь без участия в очередной братоубийственной войне... Если вы откажетесь от участия в войне, и выберете правильную сторону, у вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продолжить службу в вооруженных силах российской федерации. С перспективной карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилищные проблемы. Получить хорошую военную пенсию в старости в единой великой стране. Примите верное решение, останьтесь живы и живите правильно. Для этого достаточно только сообщить о своем согласии поднять белый флаг, действовать согласно нашим инструкциям. Разрядить оружие, прекратить связь со своим командованием".

Та самая марка и крейсер "Москва" в Черном море 24 февраля:

Обещали карьеру, квартиры и пенсии: появилась новая запись с &quot;Москвы&quot; пограничникам ЗмеиногоОбещали карьеру, квартиры и пенсии: появилась новая запись с &quot;Москвы&quot; пограничникам ЗмеиногоФото: t.me/Tsaplienko

Отметим, что "Москва" сгорела и затонула после того как ВСУ попали в нее ракетой "Нептун" 14 апреля.

Именно этот "военный корабль" изображен на знаменитой марке Укрпочты. С 23 мая началась продажа новой марки "Русский военный корабль ... Все!", которая вызвала бешеный ажиотаж у украинцев.

А вот пограничника, сказавшего те же слова, недавно освободили из российского плена. Ранее считалось, что автором фразы "Русский военный корабль, иди на**й" был Роман Грибов. Но это не так, имя настоящего автора скрывали ради его безопасности.

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Государственная пограничная служба остров Змеиный
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