Обещали карьеру, квартиры и пенсии: появилась новая запись с "Москвы" пограничникам Змеиного

В сети появилась новая запись, сделанная во время требования "русского корабля", то есть крейсера "Москва", украинским пограничникам на острове Змеиный. Оккупанты предлагают украинским военным все блага жизни "великой страны" в обмен на поднятие белого флага.

Российский военный с теперь уже потопленного крейсера "Москва" 24 февраля наговорил много. А вот украинский пограничник был лаконичным - и его ответ теперь знает весь мир.

Украинцам предлагали карьеру, "достойную жизнь", жилье, пенсии

Ниже текст обращения захватчиков:

"У вас есть все шансы на нормальную честную жизнь без участия в очередной братоубийственной войне... Если вы откажетесь от участия в войне, и выберете правильную сторону, у вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продолжить службу в вооруженных силах российской федерации. С перспективной карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилищные проблемы. Получить хорошую военную пенсию в старости в единой великой стране. Примите верное решение, останьтесь живы и живите правильно. Для этого достаточно только сообщить о своем согласии поднять белый флаг, действовать согласно нашим инструкциям. Разрядить оружие, прекратить связь со своим командованием".

Та самая марка и крейсер "Москва" в Черном море 24 февраля:

Фото: t.me/Tsaplienko