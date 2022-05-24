ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обіцяли кар'єру, квартири й пенсії: з'явився новий запис з "Москви" прикордонникам Зміїного

Новость на русском →
Вівторок 24 травня 2022 12:32
Обіцяли кар'єру, квартири й пенсії: з'явився новий запис з "Москви" прикордонникам Зміїного Колаж РБК-Україна: з'явився новий запис з "Москви" прикордонникам Зміїного
Автор: Світлана Мащенко

В мережі з'явився новий запис, зроблений під час вимоги "руського корабля", тобто крейсера "Москва", українським прикордонникам на острові Зміїний здатися. Окупанти пропонують українським військовим всі блага життя "вєлікої страни" в обмін на підняття білого прапора.

Запис опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Російський військовий з тепер вже потопленого крейсеру "Москва" 24 лютого наговорив багато. А от український прикордонник був лаконічним - і його відповідь тепер знає увесь світ.

Українцям пропонували кар'єру, "гідне життя", житло, пенсії

Нижче текст звернення загарбників:

"У вас є всі шанси на нормальне чесне життя без участі в черговій братовбивчій війні... Якщо ви відмовитеся від участі у війні, і оберете правильну сторону, у вас буде можливість достойно влаштувати ваше життя на гражданці або продовжити службу у збройних силах російської федерації. З перспективною кар'єрного росту, стабільною заробітною платою, вирішити житлові проблеми. Отримати хорошу військову пенсію в старості в єдиній великій країні. Приміть вірне рішення, залиштесь живими і живіть правильно. Для цього достатньо тільки повідомити про свою згоду підняти білий прапор, діяти згідно наших подальших вказівок. Розрядити зброю, припинити зв'язок зі своїм командуванням".

Та сама марка і крейсер "Москва" в Чорному морі 24 лютого:

Обіцяли кар'єру, квартири й пенсії: з'явився новий запис з &quot;Москви&quot; прикордонникам ЗміїногоОбіцяли кар'єру, квартири й пенсії: з'явився новий запис з &quot;Москви&quot; прикордонникам ЗміїногоФото: t.me/Tsaplienko

Зазначимо, що "Москва" згоріла і затонула після того як ЗСУ поцілили у неї ракетою "Нептун" 14 квітня.

Саме цей "воєнний корабль" зображений на знаменитій марці Укрпошти. Від 23 травня почався продаж нової марки "Русскій воєнний корабль ... Всьо!", яка викликала шалений ажіотаж в українців.

А от прикордонника, який сказав ті самі слова, нещодавно звільнили з російського полону. Раніше вважалося, що автором фрази "Русскій воєнний корабль, іді на**й" був Роман Грибов. Але це не так, ім'я справжнього автора приховували задля його безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба остров Змеиный
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність