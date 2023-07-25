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Обережно! У соцмережах з'явилася нова шахрайська схема

Як виглядає нова схема шахрайства із соцмережами (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

У соціальних мережах почала поширюватися нова шахрайська схема. Нещодавно була хвиля повідомлень про те, що в українців масово зламують акаунти за допомогою розсилки в особисті повідомлення. Тепер шахраї запустили нову схему.

Як вона виглядає ця схема і в чому суть обману – читайте у Styler нижче.

Як виглядає схема

Зовсім недавно соціальними мережами прокотилася хвиля фейкових повідомлень від шахраїв. У таких повідомленнях вказувався певний текст та запрошення переглянути відео.

Кілька днів тому з'явилася нова хвиля подібних повідомлень, але шахраї змінили текст - на більш емоційний, що більш привертає увагу.

Текст виглядає так: "подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…".

Далі йде посилання, нібито на відео. При переході на це посилання, власник облікового запису втрачає доступ до своїх даних і керування сторінкою переходить до шахраїв.

Скріншот

Суть схеми

"Будьте уважні та завжди трохи думайте. Останню добу надто багато такого в моїй стрічці. Схема дуже проста - перейшовши за посиланням, ви дуже допомагаєте зламати свою сторінку. І взагалі ніколи не забувайте, що за подібними емоційними маніпуляціями майже завжди стоїть якась шахрайська схема", - попередив Вадим Грищук.

Важливий нюанс. Таке посилання може з'явитися у вашій стрічці від хорошого знайомого, який буквально кількома годинами раніше клікнув по такому посиланню. Його обліковий запис був зламаний за лічені хвилини й з нього пішла спам-розсилка вже від шахраїв.

Як уберегтися від схеми

  • Створюйте складні та унікальні паролі для кожного облікового запису
  • Налаштуйте двофакторну автентифікацію скрізь, де це можливо. Двофакторна аутентифікація – це коли для входу в обліковий запис, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що надходить на смартфон, електронну пошту або у відповідну програму. Шукайте таку функцію в налаштуваннях облікового запису.
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями
  • Тримайте в секреті свої логіни та паролі
  • Не вводьте свої логіни та паролі від акаунтів на незнайомих та підозрілих сайтах
  • Перш ніж ввести логін та пароль – перевірте адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що це фішинговий ресурс
  • Якщо ви випадково клікнули за таким сумнівним посиланням - максимально швидко зміните паролі від своїх акаунтів.
  • Якщо ви побачили в обліковому записі друга сумнівний текст і підозрілі посилання - повідомте йому про це, використовуючи інший спосіб зв'язку. Наприклад, зателефонуйте йому.

До речі, раніше ми писали про те, як точно зрозуміти, що вам дзвонить шахрай.

А ще розповідали про те, як захистити свій номер телефону від шахраїв.

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