Осторожно! В соцсетях появилась новая мошенническая схема

В социальных сетях начала распространяться новая мошенническая схема. Совсем недавно была волна сообщений о том, что у украинцев массово взламывают аккаунты с помощью рассылки в личные сообщения. Теперь мошенники запустили новую схему.
Как она выглядит эта схема и в чем суть обмана - читайте в Styler ниже.
Совсем недавно по социальным сетям прокатилась волна фейковых сообщений от мошенников. В таких сообщениях указывался определенный текст и приглашение посмотреть видео.
Несколько дней назад появилась новая волна подобных сообщений, но мошенники изменили текст - на более эмоциональный и привлекающий внимание.
Текст выглядит так: "посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…".
Далее идет ссылка, якобы на видео. При переходе на эту ссылку, владелец аккаунта теряет доступ к своим данным и управление страницей переходит к мошенникам.
Скриншот
"Будьте внимательны и всегда немного думайте. В последние сутки очень много такого в моей ленте. Схема очень проста - перейдя по ссылке, вы очень помогаете взломать страницу. И вообще никогда не забывайте, что за подобными эмоциональными манипуляциями почти всегда стоит какая-то мошенническая схема", - предупредил Вадим Грищук.
Важный нюанс. Такая ссылка может появиться в вашей ленте от хорошего знакомого, который буквально несколькими часами ранее кликнул по точно такой же ссылке. Его аккаунт был взломан в считанные минуты и с него пошла спам-рассылка уже от мошенников.
Кстати, ранее мы писали о том, как точно понять, что вам звонит мошенник.
А еще рассказывали о том, как защитить свой номер телефона от мошенников.