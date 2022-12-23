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Осторожно, мошенники! Украинцев предупредили о новой афере с выплатами

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Пятница 23 декабря 2022 19:29
Осторожно, мошенники! Украинцев предупредили о новой афере с выплатами Украинцев предупредили о новой афере с выплатами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что выделена помощь каждому украинцу от ЕС. Сумма выплат указывается в размере 13280 гривен и для фейкового сообщения используют картинки с приложения "Дія".

Об этом сообщили на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

В сообщении мошенников указывается, что ЕС выделил средства в размере 600 млн для помощи украинцам с подготовкой к зиме. Также есть ссылки на подачу заявку и инструкцию. Указывается также, что "каждый украинец и каждая украинка получат выплаты в размере 13 280 гривен".

Специалисты призывают украинцев не переходить по этим ссылкам, так как таких выплат не существует.

Для заставки используются картинки со значком "Дія" и "еПідтримка" - для правдоподобности.

Осторожно, мошенники! Украинцев предупредили о новой афере с выплатами

"Как сообщают специалисты Voxcheck, ни о каких выплатах людям ЕС не сообщал. А прием заявлений от международных организаций осуществляется через программу "еПідримка" или в указанных банках. Благодаря вранью о выплатах администраторы сообществ в соцсетях увеличивают активность и количество комментаторов", - сказано в сообщении.

Кстати, ранее мы писали о том, что аферисты предлагают украинцам работу с зарплатой в 29 тысяч гривен.

А еще рассказывали о том, что в Telegram появилась новая схема мошенничества, которая ворует личные данные украинцев.

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