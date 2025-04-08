Обережно! Ось який хліб в українських магазинах шкодить здоров’ю найбільше

Полиці українських магазинів та супермаркетів пропонують величезне різноманіття хлібобулочних виробів. Але далеко не весь хліб однаково корисний, а деякі його види при регулярному вживанні можуть завдати суттєвої шкоди здоров’ю.

Який вид хліба не варто ніколи купувати та чим його краще замінити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Білий хліб з борошна вищого ґатунку

Найбільш поширеним і, на жаль, одним із найменш корисних видів хліба є звичайний білий хліб - батони, багети, виготовлені з пшеничного борошна вищого ґатунку. У процесі виробництва такого борошна зерно ретельно очищають від оболонки (висівок) та зародка - саме тих частин, що містять левову частку клітковини, вітамінів групи B, мінералів (як магній, цинк) та інших корисних речовин.

Що ми отримуємо натомість? Продукт, що складається переважно з "швидких" вуглеводів (крохмалю). Такий хліб швидко піднімає рівень цукру в крові, що провокує різкий викид інсуліну, а потім - таке ж стрімке падіння цукру, викликаючи швидке повернення голоду. Регулярне споживання білого хліба пов'язують із ризиком набору зайвої ваги, розвитком інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу. До того ж для покращення смаку та консистенції до нього часто додають цукор та надмірну кількість солі, що також не сприяє здоров'ю серцево-судинної системи.

Солодка здоба та "довгограючі" тости

Окремої уваги заслуговують різноманітні солодкі булочки, здоба, рогалики, круасани промислового виробництва. Ці вироби часто сприймаються як варіант перекусу, але по суті є десертом. Вони містять не лише біле борошно, а й велику кількість цукру, маргарину або інших не надто корисних жирів (включаючи трансжири), а також консерванти та покращувачі смаку. Харчової цінності в них мінімум, а калорій та потенційної шкоди - максимум.

Також з обережністю варто ставитися до запакованого хліба для тостів. Його м'яка, "повітряна" текстура та довгий термін зберігання часто досягаються за рахунок використання рафінованого борошна, додавання цукру, консервантів та різноманітних емульгаторів і стабілізаторів.

Звертайте увагу на склад

Багато хто вважає, що темний колір хліба автоматично означає його користь. Це не завжди так. Деякі виробники для надання хлібу "здорового" вигляду можуть підфарбовувати його карамельним барвником або солодом, використовуючи при цьому те ж саме біле борошно або незначну домішку цільнозернового.

Тому найважливіше правило - читати склад на етикетці. Шукайте хліб, де на першому місці вказано "борошно цільнозернове" (пшеничне, житнє), "борошно житнє обдирне" або хоча б борошно першого чи другого сорту, яке містить більше корисних речовин, ніж борошно вищого ґатунку. Звертайте увагу на вміст цукру та солі.

Який хліб краще обрати?

На щастя, в українських магазинах є і здорові альтернативи:

Цільнозерновий хліб

Виготовлений з неочищеного зерна, багатий на клітковину та нутрієнти.

Житній хліб

Особливо з обдирного борошна, зазвичай має нижчий глікемічний індекс.

Хліб на заквасці

Процес ферментації може покращувати засвоєння мінералів. Якість залежить від використаного борошна.

Хліб з додаванням висівок, насіння, горіхів

Це додаткове джерело клітковини та корисних жирів (але перевіряйте основу хліба).