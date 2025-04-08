Осторожно! Вот какой хлеб в украинских магазинах вредит здоровью больше всего

Полки украинских магазинов и супермаркетов предлагают огромное разнообразие хлебобулочных изделий. Но далеко не весь хлеб одинаково полезен, а некоторые его виды при регулярном употреблении могут нанести существенный вред здоровью.

Какой вид хлеба не стоит никогда покупать и чем его лучше заменить - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Белый хлеб из муки высшего сорта

Наиболее распространенным и, к сожалению, одним из наименее полезных видов хлеба является обычный белый хлеб - батоны, багеты, изготовленные из пшеничной муки высшего сорта. В процессе производства такой муки зерно тщательно очищают от оболочки (отрубей) и зародыша - именно тех частей, которые содержат львиную долю клетчатки, витаминов группы B, минералов (как магний, цинк) и других полезных веществ.

Что мы получаем взамен? Продукт, состоящий преимущественно из "быстрых" углеводов (крахмала). Такой хлеб быстро поднимает уровень сахара в крови, что провоцирует резкий выброс инсулина, а затем - такое же стремительное падение сахара, вызывая быстрое возвращение голода. Регулярное потребление белого хлеба связывают с риском набора лишнего веса, развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа. К тому же для улучшения вкуса и консистенции в него часто добавляют сахар и чрезмерное количество соли, что также не способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Сладкая сдоба и "долгоиграющие" тосты

Отдельного внимания заслуживают разнообразные сладкие булочки, сдоба, рогалики, круассаны промышленного производства. Эти изделия часто воспринимаются как вариант перекуса, но по сути являются десертом. Они содержат не только белую муку, но и большое количество сахара, маргарина или других не слишком полезных жиров (включая трансжиры), а также консерванты и улучшители вкуса. Пищевой ценности в них минимум, а калорий и потенциального вреда - максимум.

Также с осторожностью стоит относиться к упакованному хлебу для тостов. Его мягкая, "воздушная" текстура и долгий срок хранения часто достигаются за счет использования рафинированной муки, добавления сахара, консервантов и различных эмульгаторов и стабилизаторов.

Обращайте внимание на состав

Многие считают, что темный цвет хлеба автоматически означает его пользу. Это не всегда так. Некоторые производители для придания хлебу "здорового" вида могут подкрашивать его карамельным красителем или солодом, используя при этом ту же самую белую муку или незначительную примесь цельнозерновой.

Поэтому самое важное правило - читать состав на этикетке. Ищите хлеб, где на первом месте указано "мука цельнозерновая" (пшеничная, ржаная), "мука ржаная обдирная" или хотя бы мука первого или второго сорта, которая содержит больше полезных веществ, чем мука высшего сорта. Обращайте внимание на содержание сахара и соли.

Какой хлеб лучше выбрать?

К счастью, в украинских магазинах есть и здоровые альтернативы:

Цельнозерновой хлеб

Изготовлен из неочищенного зерна, богат клетчаткой и нутриентами.

Ржаной хлеб

Особенно из обдирной муки, обычно имеет более низкий гликемический индекс.

Хлеб на закваске

Процесс ферментации может улучшать усвоение минералов. Качество зависит от использованной муки.

Хлеб с добавлением отрубей, семян, орехов

Это дополнительный источник клетчатки и полезных жиров (но проверяйте основу хлеба).