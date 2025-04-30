Осторожно, горы закрываются. Кого скоро не будут пускать на Эверест

Правительство Непала разрабатывает новые условия для тех, кто стремится покорить самую высокую вершину планеты - Эверест. Отныне доступ к горе может стать более избирательным: разрешение на восхождение будут получать только определенные альпинисты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reuters рассказывает, кого теперь будут пускать покорять Эверест.

Требования станут более строгими

По новому законопроекту, разрешения на подъем на Эверест смогут получить только те, кто уже совершил успешное восхождение на одну из гор выше 7000 метров.

Это должно стать своеобразным фильтром, который поможет отсеивать новичков, которые не подготовлены к экстремальным условиям на большой высоте. Особое внимание уделяют безопасности в так называемой "зоне смерти" - участке перед вершиной, где из-за нехватки кислорода увеличивается риск фатальных последствий.

В 2023 году Непал выдал рекордное количество разрешений - 478. Тогда же погибли по меньшей мере 12 альпинистов, еще пятеро пропали без вести. Именно перегрузка маршрута и недостаточная подготовка части туристов, по мнению властей, вызвали такое количество трагедий.

Эверест (фото: Википедия)

Новые условия для гидов и споры об опыте

Кроме более жестких требований к самим альпинистам, изменения касаются и проводников. В дальнейшем сопровождать экспедиции смогут только граждане Непала. Это решение должно стимулировать развитие местной горной индустрии и предоставить больше возможностей для непальских шерпов.

Однако не все международные операторы согласны с такими ограничениями. Некоторые из них призывают признать опыт восхождения не только на непальские вершины, но и на любые горы свыше 7000 метров в мире. Они считают, что жесткие территориальные рамки могут быть несправедливыми по отношению к опытным альпинистам из других регионов.

Хотя закон еще не вступил в силу, его принятие может существенно изменить правила игры для всех, кто мечтает увидеть Эверест вблизи.