Обдурюють навіть під час війни: українців попередили про нові схеми шахраїв

Від початку повномасштабної війни поліцейськими Києва розпочато 6018 кримінальних проваджень за фактами шахрайства.

Які нові схеми вигадали шахраї

"Збір коштів для військових"

Часто шахраї під виглядом волонтерів збирають гроші на амуніцію, лікування чи інші необхідні для військових речі. Однак, в результаті усі гроші забирають собі.

У цьому випадку поліція закликає громадян довіряти лише перевіреним благодійним організаціям або державним спеціальним рахункам, перевіряти правильність назв сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані.

"Надання інформації про місцеперебування безвісти зниклих родичів"

В інтернеті можна побачити оголошення про розшук зниклої людини. У таких ситуаціях зловмисники зв’язуються з авторами публікації та повідомляють про те, що знають, де перебуває зниклий, але вимагають винагороду.

Тоді потрібно одразу звертатися до поліції.

"Евакуаційні перевезення"

Ще одна поширена схема шахраїв. Зловмисники розміщують оголошення в інтернеті про перевезення громадян із зони бойових дій до безпечних місць. Втім, за свої послуги вимагають оплату наперед.

Коли вони отримують гроші, то більше на зв'язок не виходять.

"Оренда житла за вигідною ціною для переселенців"

Аферисти під час війни почали масово здавати "уявні" квартири чи будинки в оренду, однак після отримання передплати на картку, не виходять на зв’язок.

Важливо завжди перевіряти інформацію про власника помешкання та попросити переглянути документи на житло та паспорт орендодавця.

"Ваш син потрапив у полон"

Під час війни аферисти телефонують батькам або іншим родичам зниклих та називаючи ім’я та прізвище зниклого, повідомляють, що нібито він перебуває у полон. Однак, щоб визволити його, потрібно сплатити гроші.

У такій ситуації не потрібно панікувати та не піддаватися емоціям. Спочатку варто спробувати самостійно зв’язатися з родичем та зателефонувати до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених або звернутися до найближчої військової адміністрації чи правоохоронців.

Продають неіснуючий товар та представляються працівниками банку

Також аферисти продовжують ошукувати людей під час онлайн-шопінгу, пропонуючи товар, якого не існує. До того ж часто видають із себе банківських працівників. Або ж телефонують під виглядом правоохоронців, які вимагають сплатити гроші за непритягнення когось із родичів до кримінальної відповідальності.

У поліції українців закликають:

ретельно перевіряти інформацію, яку вам повідомляють;

не поспішати виконувати вказівки незнайомих людей;

не перераховувати кошти на чужі карткові рахунки;

не впускати незнайомців до помешкань, вимагайте пред’явити документи.

Однак, якщо попри всі застережні заходи, ви чи ваші рідні стали жертвою шахрайського злочину, негайно звертайтеся до найближчого управління поліції.