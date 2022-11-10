Обманывают даже во время войны: украинцев предупредили о новых схемах мошенников

С начала полномасштабной войны полицейскими Киева начато 6018 уголовных производств по фактам мошенничества.

Какие новые схемы придумали мошенники

"Сбор средств для военных"

Часто мошенники под видом волонтеров собирают деньги на амуницию, лечение или другие необходимые для военных вещи. Однако в результате все деньги забирают себе.

В этом случае полиция призывает граждан доверять только проверенным благотворительным организациям или специальным государственным счетам, проверять правильность названий сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные.

"Предоставление информации о местонахождении безвести пропавших родственников"

В интернете можно увидеть объявления о розыске пропавшего человека. В таких ситуациях злоумышленники связываются с авторами публикации и сообщают, что знают, где находится пропавший, но требуют вознаграждение.

Тогда нужно сразу обращаться в полицию.

"Эвакуационные перевозки"

Еще одна распространенная схема мошенников. Злоумышленники размещают объявления в интернете о перевозках граждан из зоны боевых действий в безопасные места. Впрочем, за свои услуги требуют оплаты заранее.

Когда они получают деньги, больше на связь не выходят.

"Аренда жилья по выгодной цене для переселенцев"

Аферисты во время войны начали массово сдавать "воображаемые" квартиры или дома в аренду, однако после получения денег на карточку не выходят на связь.

Важно всегда проверять информацию о владельце квартиры и попросить просмотреть документы на жилье и паспорт арендодателя.

"Ваш сын попал в плен"

Во время войны аферисты звонят по телефону родителям или другим родственникам пропавших и называя имя и фамилию пропавшего, сообщают, что якобы он находится в плену. Однако, чтобы освободить его, нужно оплатить деньги.

В такой ситуации не нужно паниковать и не поддаваться эмоциям. Сначала следует попытаться самостоятельно связаться с родственником и позвонить в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или обратиться в ближайшую военную администрацию или к правоохранителям.

Продают несуществующий товар и представляются работниками банка

Также аферисты продолжают обманывать людей во время онлайн-шопинга, предлагая не существующий товар. К тому же, часто выдают из себя за банковских работников. Или звонят под видом правоохранителей, требующих оплатить деньги за непривлечение кого-то из родственников к уголовной ответственности.

В полиции украинцев призывают:

тщательно проверять информацию, которую вам сообщают;

не торопиться следовать указаниям незнакомых людей;

не перечислять средства на чужие карточные счета;

не впускать незнакомцев в квартиры, требуйте предъявить документы.

Однако, если несмотря на все меры предосторожности, вы или ваши родные стали жертвой мошеннического преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее управление полиции.