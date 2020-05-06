ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб с квартирами: пугающее видео

STYLERПроисшествия    06.05.2020 - 08:56
В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб с квартирами: пугающее видео
Пожар в небоскребе в ОАЭ (коллаж: РБК-Украина)

В результате пожара в небоскребе в ОАЭ пострадали люди

Пожар в небоскребе в Объединенных Арабских Эмиратах произошел поздно вечером во вторник, 6 мая. Здание в городе Шарджа в районе Аль-Нахда имеет 45 этажей, 36 из которых отведено под квартиры.

По данных местных властей, возгорание произошло на десятом этаже здания, и огонь быстро охватил верхние этажи.

К счастью, жильцов удалось вовремя эвакуировать, но не обошлось без пострадавших. Местные СМИ пишут, что десять человек получили легкие травмы, им оказали помощь на месте. Еще двух пострадавших госпитализировали в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести.

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб с квартирами: пугающее видеоВ ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб с квартирами: пугающее видео

Пожар в небоскребе в ОАЭ (фото: twitter.com/vickykapur)

Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей были эвакуированы все жители этого здания (около 250 семей) и пяти соседних.

Спасатели при помощи дронов проверяли, не остались ли в помещениях люди. Пока что причины пожара не сообщаются. А по предварительной информации, обошлось без жертв.

Сотни местных жителей наблюдали за пожаром, многие снимали видео и выкладывали в сеть.

Пожар в небоскребе в ОАЭ (видео: YouTube)

Пожар в небоскребе в ОАЭ (видео: YouTube)

Ранее в сети появилось видео, как природа в Чернобыле восстанавливается после серии лесных пожаров, в результате которых пострадал заповедник, расположенный в Чернобыльской зоне отчуждения.

В Житомирской области ликвидирован пожар в заповеднике В Харькове эвакуировали 19 жителей многоэтажки из-за пожара в доме
Новости Украины пожар
Lite
On Top