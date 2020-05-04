Чернобыльская природа оживает после пожаров: яркие фото "новой жизни"

Чернобыльская зона возрождается после пожаров (коллаж: РБК-Украина)

Животные Чернобыля восстанавливаются после множественных пожаров

Чернобыльская зона отчуждения сильно пострадала от пожаров, что возникли из-за поджогов сухой травы. Была полностью уничтожена часть уникального Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, где живут более ста особей лошадей Пржевальского. Но природа начала оживать и возрождаться.

Недавно на Facebook-странице заповедника появились фото, которые подтверждают, что природа всегда побеждает. На снимках табун лошадей позирует фотографу, среди них и новая "модель" - новорожденный жеребенок.

"+1 у Пржевальцев. Поздравляем табун с пополнением", - подписаны снимки.

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018, Оксана Барабанова)

Ранее работники заповедника показали, как подкармливают животных вкусностями. Они оставляют в местах обитания "копытных" свежие фрукты и овощи - яблоки, свеклу, морковь.

В Чернобыльском заповеднике подкармливают животных (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Судя по всему, жизнь в заповедной зоне налаживается. А ведь еще несколько недель назад там полыхали пожары, а животные в растерянности бродили, не узнавая свой дом. В сети даже появилось видео, снятое с дрона.

Последствия пожара в Чернобыле (видео: YouTube/CHERNOBYL TOUR)

Лошади Пржевальского появились в Украине около 15 лет назад. Туда завезли 36 животных в качестве эксперимента. По данным 2018 года в заповеднике жило уже 110 животных. Из природной среды обитания, Монголии, копытные исчезли еще в средине ХХ века.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике спасли от пожара жеребенка Пржевальского.