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В ОАЕ загорівся 45-поверховий хмарочос з квартирами: лякаюче відео

STYLERПодії    06.05.2020 - 08:56
В ОАЕ загорівся 45-поверховий хмарочос з квартирами: лякаюче відео
Пожежа у хмарочосі в ОАЕ (колаж: РБК-Україна)

В результаті пожежі в хмарочосі в ОАЕ постраждали люди

Пожежа у хмарочосі в Об'єднаних Арабських Еміратах сталася пізно увечері у вівторок, 6 травня. Будівля в місті Шарджа в районі Аль-Нахда має 45 поверхів, 36 з яких відведено під квартири.

За даних місцевої влади, загоряння сталося на десятому поверсі будівлі, і вогонь швидко охопив верхні поверхи.

На щастя, мешканців вдалося вчасно евакуювати, але не обійшлося без постраждалих. Місцеві ЗМІ пишуть, що десять людей отримали легкі травми, їм надали допомогу на місці. Ще двох потерпілих госпіталізували у лікарню Аль Касімі з травмами середнього ступеня тяжкості.

В ОАЕ загорівся 45-поверховий хмарочос з квартирами: лякаюче відеоВ ОАЕ загорівся 45-поверховий хмарочос з квартирами: лякаюче відео

Пожежа у хмарочосі в ОАЕ (фото: twitter.com/vickykapur)

Завдяки оперативній і злагодженій роботі рятувальників були евакуйовані всі жителі цього будинку (близько 250 сімей) і п'яти сусідніх.

Рятувальники за допомогою дронів перевіряли, чи не залишилися в приміщеннях люди. Поки що причини пожежі не повідомляються. А за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Сотні місцевих жителів спостерігали за пожежею, багато хто знімав відео і викладав у мережу.

Пожежа у хмарочосі в ОАЕ (відео: YouTube)

Пожежа у хмарочосі в ОАЕ (відео: YouTube)

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