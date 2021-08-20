"О чем они думали": в Киеве супруги с маленьким ребенком пытались перебежать восемь полос дороги (видео)

В Киеве на улице Крещатик супруги едва не попали под колеса автомобиля. Мужчина с коляской и женщина с ребенком на руках перебегали 8 полос дороги в запрещенном месте.
Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV.
На видео видно, что в ста метрах от места происшествия есть наземный пешеходный переход.
Благодаря водителю, который вовремя смог среагировать, не произошло трагедии. После того как автотранспорт остановился, горе-родители быстро перебежали на пешеходную часть дороги.
"Что происходит в головах этих людей?",- говорится под видео.
В комментариях пользователи неприятно поражены поступком родителей и пишут, какой они пример подают ребенку.
Ранее мы сообщали, что под Днепром люди из авто набросились на пешеходов. Четверо мужчин выбежали и начали пешеходов бить руками и ногами.
Также в Киеве таксист забрызгал баллончиком водителя и его девушку из-за замечаний на дороге.