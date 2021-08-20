UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"О чем они думали": в Киеве супруги с маленьким ребенком пытались перебежать восемь полос дороги (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на улице Крещатик супруги едва не попали под колеса автомобиля. Мужчина с коляской и женщина с ребенком на руках перебегали 8 полос дороги в запрещенном месте.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV.

На видео видно, что в ста метрах от места происшествия есть наземный пешеходный переход.

Благодаря водителю, который вовремя смог среагировать, не произошло трагедии. После того как автотранспорт остановился, горе-родители быстро перебежали на пешеходную часть дороги.

"Что происходит в головах этих людей?",- говорится под видео.

В комментариях пользователи неприятно поражены поступком родителей и пишут, какой они пример подают ребенку.

  • Зачем им дети?;
  • Какой ужас, подвергают опасности еще и свою кроху;
  • О чем они думали, когда перебегали такой большой участок дороги;
  • Их ребенок будет думать, что это норма;
  • Хорошо, что так все закончилось, а это им будет уроком.

Ранее мы сообщали, что под Днепром люди из авто набросились на пешеходов. Четверо мужчин выбежали и начали пешеходов бить руками и ногами.

Также в Киеве таксист забрызгал баллончиком водителя и его девушку из-за замечаний на дороге.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрещатикАвтомобили