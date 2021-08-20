"О чем они думали": в Киеве супруги с маленьким ребенком пытались перебежать восемь полос дороги (видео)

На видео видно, что в ста метрах от места происшествия есть наземный пешеходный переход.

Благодаря водителю, который вовремя смог среагировать, не произошло трагедии. После того как автотранспорт остановился, горе-родители быстро перебежали на пешеходную часть дороги.

"Что происходит в головах этих людей?",- говорится под видео.

В комментариях пользователи неприятно поражены поступком родителей и пишут, какой они пример подают ребенку.