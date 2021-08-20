"Про що вони думали": у Києві подружжя з маленькою дитиною намагалися перебігти вісім смуг дороги (відео)

У Києві на вулиці Хрещатик подружжя ледь не потрапило під колеса автомобіля. Чоловік із коляскою та жінка з дитиною на руках перебігали 8 смуг дороги в забороненому місці.

У коментарях користувачі неприємно вражені від вчинку батьків та пишуть, який вони приклад подають дитині.

"Що відбувається у головах цих людей?", - йдеться під відео.

Завдяки водію, який вчасно зміг зреагувати, не сталося трагедії.Після того, як автотранспорт зупинився, горе-батьки швидко перебігли на пішохідну частину дороги.

На відео видно, що за сто метрів від місця події є наземний пішохідний перехід.

Раніше ми повідомляли, що під Дніпром люди з авто накинулися на пішоходів. Четверо чоловіків вибігли і почали пішоходів бити руками та ногами.

Також у Києві таксист забризкав балончиком водія і його дівчину через зауваження на дорозі.