Нюд, неон і блискітки: трендові дизайни зимового манікюру 2023 (фото)

З першим снігом відразу з'являється святковий настрій та очікування зимової атмосфери. Ми асоціюємо Новий рік із блискітками та сяйвом, тому саме час зробити відповідний дизайн на нігтях!

Як можна трендово та святково прикрасити ваш звичайний манікюр - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Нюд по-новому

Нюдові та пастельні кольори - це класика та улюблені кольори багатьох жінок. Взимку спокійні відтінки можна розбавити цікавими елементами, що й радять робити стилісти.

Нюдовий манікюр можна врізноманітнити ручним розписом, лаконічними наклейками, ніжним шимером та блискітками. Виглядає такий дизайн нігтів ніжно та відростає не так помітно.

Фото: instagram.com/polishedbylolo

Метал

Ця варіація вже давно посідає лідерські позиції в трендах не лише манікюру, а й взуття, одягу та аксесуарів. Окрім того, металік додає нігтям блиску та дорогого вигляду.

Золота лава та блискучі серця, фольга та глітер, лаки кольору золота та срібла - усе це надає модному манікюру святкового наполягання навіть у сірі будні.

Фото: instagram.com/isabelmaysurtees

Старий добрий френч

Френч - це ще одна нігтьова класика. Зазвичай його поєднують із пастельною основою та білою "посмішкою". Але класику можна та треба модернізувати, тому френч не є винятком.

Найактуальніші варіанти:

класична основа + блискучі кінчики

неоновий із нестандартною усмішкою

мікрофренч на коротких нігтях

Фото: instagram.com/namoro0327

3D-дизайн

Хоча цей тренд не прийшовся до душі всім модницям, прижився досить добре. Об'ємні фігури, ланцюжки, полімерні елементи ручної роботи, стрази або перлини точно будуть одними із найтрендовіших дизайнів цієї зими.

Фото: instagram.com/namoro0327

Гра кольорів та інфантильність

Попри святковий настрій взимку не вистачає яскравих барвів, то чому б не заповнити ці прогалини за допомогою манікюру?

Ви можете зробити всі нігті різних кольорів, добираючи їх гармонійно та збалансовано. Чудовим варіантом стане хаотичний абстрактний візерунок, який привертатиме увагу оточення.

Фото: instagram.com/thehangedi

А якщо зробите неонове покриття, то точно влучите в яблучко за вибором модних відтінків.

Фото: instagram.com/frecklepusnails

Квіти та пастельність

Як би дивно це не звучало, але так, цієї зими в тренді манікюр із квітами. Зрештою це хороший спосіб не ностальгувати за весною, а завжди носити її на нігтях.

Нанесення квіткового візерунка на пастельну основу стане найбільш вдалим поєднанням. До речі, навіть просто використання пастельних кольорів і відтінків буде дуже доречним цього сезону.

Фото: instagram.com/heluviee