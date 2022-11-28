Нюд, неон и блестки: трендовые дизайны зимнего маникюра 2023 (фото)

С первым снегом сразу появляется праздничное настроение и ожидание зимней атмосферы. Мы ассоциируем Новый год с блестками и сиянием, поэтому самое время сделать подходящий дизайн на ногтях!

Как можно трендово и празднично украсить ваш обычный маникюр - смотрите ниже в материале Styler.

Нюд по-новому

Нюдовые и пастельные цвета - это классика и любимые цвета многих женщин. Зимой спокойные оттенки можно разбавить интересными элементами, которые и советуют делать стилисты.

Нудный маникюр можно разнообразить ручной росписью, лаконичными наклейками, нежным шиммером и блестками. Выглядит такой дизайн ногтей нежно и не так заметно отрастает.

Фото: instagram.com/polishedbylolo

Металл

Эта вариация уже давно занимает лидерские позиции в трендах не только маникюра, но и обуви, одежды и аксессуаров. Кроме того, металлик придает ногтям блеск и дорогой вид.

Золотая лава и блестящие сердца, фольга и глиттер, лаки цвета золота и серебра - все это придает модному маникюру праздничное настояние даже в серые будни.

Фото: instagram.com/isabelmaysurtees

Старый добрый френч

Френч - это еще одна ногтевая классика. Обычно его сочетают с пастельной основой и белой "улыбкой". Но классику можно и нужно модернизировать, поэтому френч не исключение.

Самые актуальные варианты:

классическое основание + блестящие кончики

неоновый с нестандартной улыбкой

микрофренч на коротких ногтях

Фото: instagram.com/namoro0327

3D-дизайн

Хотя этот тренд не пришелся по душе всем модницам, прижился довольно хорошо. Объемные фигуры, цепочки, полимерные элементы ручной работы, стразы или жемчужины будут точно одними из самых трендовых дизайнов этой зимы.

Фото: instagram.com/namoro0327

Игра цветов и инфантильность

Несмотря на праздничное настроение зимой не хватает ярких красок, почему бы не восполнить эти пробелы с помощью маникюра?

Вы можете сделать все ногти разных цветов, подбирая их гармонично и сбалансировано. Прекрасным вариантом станет хаотический абстрактный узор, который будет привлекать внимание окружающих.

Фото: instagram.com/thehangedi

А если сделаете неоновое покрытие, то точно попадете в яблочко по выбору модных оттенков.

Фото: instagram.com/frecklepusnails

Цветы и пастельность

Как бы странно это ни звучало, но да, этой зимой в тренде маникюр с цветами. В конце концов, это хороший способ не ностальгировать по весне, а всегда носить ее на ногтях.

Нанесение цветочного узора на пастельную основу станет наиболее удачным сочетанием. Кстати, даже просто использование пастельных цветов и оттенков будет очень кстати в этом сезоне.

Фото: instagram.com/heluviee