Есть нюанс: астролог раскрыла 4 главных фактора сказочного богатства

Известный астролог Наталья Анисимова рассказала, как разбогатеть с помощью астрологии. Эксперт рассказала, какие факторы влияют на истинность финансового гороскопа. Об этом она написала в своем микроблоге в Instagram.

Наталья Анисимова считает, что не только указание астрологом сферы обогащения позволяет человеку разбогатеть. По ее мнению, влияют 4 фактора:

В натальной карте может быть даже несколько финансово успешных направлений. Важно то, ЧТО вы умеете делать из этого списка. Например, спорт может принести вам успех. Печаль в том, что в детстве вы не уделили этому занятию ни времени, ни сил. Получится повторить успех Фелпса, если первый раз вы зашли в воду накануне 40-летия? Вряд ли, но можно открыть бассейн. Зарабатывать и плавать в свое удовольствие. Одно и то же направление может иметь разные способы реализации. В медицине вы можете достичь успеха. Но! Вы можете быть фармацевтом, хирургом, дистрибьютором лекарственных средств. Вы можете быть врачем скорой помощи с изматывающим графиком, или выдавать медицинские справки для бассейна в очень спокойном темпе. Тараканы в голове сильно мешают реализации благоприятного сценария, заложенного в натальной карте. И пока их не отловишь, бесполезно спрашивать астролога, в той ли сфере вы пытаетесь заработать. Наличие денег крепко связано с личностью их обладателя. Чем мы здоровее, тем легче нам строить отношения с людьми и финансами. В гороскопе за деньги отвечает та же планета, что и за удовольствия. Хотите, чтобы деньги шли легче? Ищите дело, в котором процесс обмена своих усилий на награду, будет приносить радость. Если мы не горим своим занятием, то нет энергии. И нечему становиться твердой материей.

Отдельно стоит обратить внимание на две планеты — Венеру, планету малого счастья, и Юпитер, планету большого счастья. Положение Венеры часто оказывает влияние не только на любовь и амурные дела, но и на денежные потоки в жизни человека. Юпитер же, и по своему положению и аспектации, показывает, где человеку ждать удачи. Например, Юпитер в доме денег в благоприятном аспекте с Венерой является ярким показателем того, что денежные средства будут притягиваться к человеку.

Напомним, что ранее астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет уже завтра.