Є нюанс: астролог розкрила 4 головні чинники казкового багатства

Відомий астролог Наталя Анісімова розповіла, як розбагатіти за допомогою астрології. Експерт розповіла, які фактори впливають на істинність фінансового гороскопу. Про це вона написала у своєму мікроблозі в Instagram.

Наталя Анісімова вважає, що не тільки вказівка астрологом сфери збагачення дозволяє людині розбагатіти. На її думку, впливають 4 фактори:

В натальній карті може бути навіть кілька фінансово успішних напрямків. Важливо те, ЩО ви вмієте робити з цього списку. Наприклад, спорт може принести вам успіх. Печаль в тому, що в дитинстві ви не приділили цьому заняттю ні часу, ні сил. Вийде повторити успіх Фелпса, якщо перший раз ви зайшли у воду напередодні 40-річчя? Навряд чи, але можна відкрити басейн. Заробляти і плавати в своє задоволення. Один і той же напрям може мати різні способи реалізації. У медицині ви можете досягти успіху. Але! Ви можете бути фармацевтом, хірургом, дистриб'ютором лікарських засобів. Ви можете бути лікарем швидкої допомоги з вимотуючим графіком, або видавати медичні довідки для басейну в дуже спокійному темпі. Таргани в голові сильно заважають реалізації сприятливого сценарію, закладеного в натальной карті. І поки їх не відловиш, марно питати астролога, чи в тій сфері ви намагаєтеся заробити. Наявність грошей тісно пов'язана з особистістю їх володаря. Чим ми здоровіше, тим легше нам будувати відносини з людьми та фінансами. В гороскопі за гроші відповідає та сама планета, що і за задоволення. Хочете, щоб гроші йшли легше? Шукайте справу, у якій процес обміну своїх зусиль на нагороду, буде приносити радість. Якщо ми не горимо своїм заняттям, то немає енергії. І нічому ставати твердою матерією.

Окремо варто звернути увагу на дві планети — Венеру, планету малого щастя, і Юпітер, планету великого щастя. Положення Венери часто справляє вплив не тільки на любов і амурні справи, але і на грошові потоки в житті людини. Юпітер ж, і по своєму положенню і аспектації, показує, де людині чекати удачі. Наприклад, Юпітер в будинку грошей в сприятливому аспекті з Венерою є яскравим показником того, що гроші будуть притягуватися до людини.

Нагадаємо, що раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить вже завтра.