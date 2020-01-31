Няни захватили помещение парикмахеров: сколько стоила стрижка в Кабмине

Парикмахерская в Кабмине (Коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Дубилет анонсировал проверку других государственных помещений

В Кабинете министров Украины закрыли парикмахерскую, которая там существовала много лет. Вместо нее сделают кабинет на 12 рабочих мест, в котором будут работать "инвестиционные няни". Как отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своей публикации на Facebook, в правительстве планируют проанализировать, сколько еще площадей используется неэффективно.

Дмитрий Дубилет опубликовал фотографии и прейскурант парикмахерской, которая находилась в здании Кабинета Министров Украины. Стоит отметить, что цены там были намного ниже, чем в самых обычных салонах столицы.

К примеру, модельная женская стрижка стоила от 95 гривен, а укладка – от 35 гривен. Просто помыть голову чиновницы могли за 15 гривен. Постричься для мужчин стоило от 50 гривен. Обычный гигиенический маникюр – 65 гривен.

Дмитрий Дубилет рассказал, что парикмахерскую закроют, а помещение будут использовать в других целях.

"Маленький шаг, чтоб в нашей жизни стало немного меньше Совка. У нас в Кабмине произошло невероятное – мы закрыли парикмахерскую. Я, когда ее обнаружил, сначала подумал, что это чей-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. В комнате, которая освободится, устроим 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни", - сообщил министр.

Он добавил, что в государстве много недвижимости и стоит проверить все площади на предмет эффективного использования.

"А в целом мы сейчас сделаем большой анализ, насколько государственные органы эффективно используют площади. У государства очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а потом – другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, нужно передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Прозорро. Продажи", - добавил Дмитрий Дубилет.