ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Няни захватили помещение парикмахеров: сколько стоила стрижка в Кабмине

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 12:28
Няни захватили помещение парикмахеров: сколько стоила стрижка в Кабмине
Парикмахерская в Кабмине (Коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Дубилет анонсировал проверку других государственных помещений

В Кабинете министров Украины закрыли парикмахерскую, которая там существовала много лет. Вместо нее сделают кабинет на 12 рабочих мест, в котором будут работать "инвестиционные няни". Как отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своей публикации на Facebook, в правительстве планируют проанализировать, сколько еще площадей используется неэффективно.

Дмитрий Дубилет опубликовал фотографии и прейскурант парикмахерской, которая находилась в здании Кабинета Министров Украины. Стоит отметить, что цены там были намного ниже, чем в самых обычных салонах столицы.

Няни захватили помещение парикмахеров: сколько стоила стрижка в КабминеК примеру, модельная женская стрижка стоила от 95 гривен, а укладка – от 35 гривен. Просто помыть голову чиновницы могли за 15 гривен. Постричься для мужчин стоило от 50 гривен. Обычный гигиенический маникюр – 65 гривен.

Дмитрий Дубилет рассказал, что парикмахерскую закроют, а помещение будут использовать в других целях.

"Маленький шаг, чтоб в нашей жизни стало немного меньше Совка. У нас в Кабмине произошло невероятное – мы закрыли парикмахерскую. Я, когда ее обнаружил, сначала подумал, что это чей-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. В комнате, которая освободится, устроим 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни", - сообщил министр.

Няни захватили помещение парикмахеров: сколько стоила стрижка в КабминеОн добавил, что в государстве много недвижимости и стоит проверить все площади на предмет эффективного использования.

"А в целом мы сейчас сделаем большой анализ, насколько государственные органы эффективно используют площади. У государства очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а потом – другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, нужно передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Прозорро. Продажи", - добавил Дмитрий Дубилет.

Гончарук: в январе и феврале украинцы получат пониженную стоимость платежек Кабмин увеличил штрафы за ложный вызов полиции и "скорой помощи"
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДмитрий Дубилет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь