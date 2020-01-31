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Няні захопили приміщення перукарів: скільки коштувала стрижка в Кабміні

STYLERЖиття    31.01.2020 - 12:28
Няні захопили приміщення перукарів: скільки коштувала стрижка в Кабміні
Перукарня в Кабміні (Колаж РБК-Україна)

Дмитро Дубілет анонсував перевірку інших державних приміщень

У Кабінеті міністрів України закрили перукарню, яка там існувала багато років. Замість неї зроблять кабінет на 12 робочих місць, в якому будуть працювати "інвестиційні няні". Як зазначив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своїй публікації на Facebook, в уряді планують проаналізувати, скільки ще площ використовується неефективно.

Дмитро Дубілет опублікував фотографії та прейскурант перукарні, яка знаходилася в будівлі Кабінету Міністрів України. Варто відзначити, що ціни там були набагато нижче, ніж у звичайних салонах столиці.

Няні захопили приміщення перукарів: скільки коштувала стрижка в КабмініНаприклад, жіноча модельна стрижка коштувала від 95 гривень, а укладання – від 35 гривень. Просто помити голову чиновниці могли за 15 гривень. Постригтися для чоловіків коштувало від 50 гривень. Звичайний гігієнічний манікюр – 65 гривень.

Дмитро Дубілет розповів, що перукарню закриють, а приміщення буде використовувати в інших цілях.

"Маленький крок, щоб у нашому житті стало трохи менше Совка. У нас в Кабміні відбулося неймовірне – ми закрили перукарню. Я, коли її виявив, спочатку подумав, що це чийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжня перукарня. У кімнаті, яка звільниться, влаштуємо 12 робочих місць. Туди в'їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні", - повідомив міністр.

Няні захопили приміщення перукарів: скільки коштувала стрижка в КабмініВін додав, що в державі багато нерухомості та варто перевірити всі площі на предмет ефективного використання.

"А в цілому ми зараз зробимо великий аналіз, наскільки державні органи ефективно використовують площі. У держави дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім – інші державні органи. Ту площу, яка в результаті звільниться, потрібно передати на приватизацію або хоча б в оренду через Прозорро. Продажі", - додав Дмитро Дубілет.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДмитро Дубілет
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