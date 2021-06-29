"Ням-ням": британский солдат показал завтрак НАТО в украинской столовой

Британский военный, конечно, не был в сильном восторге от еды. Зато, с другой стороны, отметил "натуральность" продуктов.

"Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Зато никаких соусов. Ням-ням", - подписал снимок британец.

Фото: вот так кормят военных в украинских столовках (instagram.com/cossackgundi)

Чуть-чуть позже Джонни показал сухпаек US Military MRE, который бойцам на учениях выдает НАТО.

"Лучшее в международных учениях - это американские сухие пайки, которые, на самом деле, намного лучше, чем украинское питание..." - отметил солдат.

Фото: сухпаек от US Military MRE