Мышиный помет, гнилые овощи и тараканы: в Украине проверили столовые в школах и детсадах

Журналисты вместе с активистами и инспекторами Госпотребслужбы Украины проверили столовые в школах детских садах. То, что они увидели их сильно шокировало. В местах, где детям готовят еду, обнаружили гнилые овощи, мышиный помет, тараканов и муравьев.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Журналисты с общественной организацией "Контроль защиты прав потребителей" просили также образцы молока, сыра, масла и сметаны, чтобы провести лабораторные экспертизы.

Херсон

В этом городе в школьных и детсадовских столовых была полная антисанитария, которая заставит понервничать всех родителей. Здесь нашли продукты с пометом крыс, мышей и тараканов. Также там находилась гнилая морковь.

Помет на продуктах может стать причиной возникновения опасных болезней у людей, включая сальмонеллез и лептоспироз.

Черновцы

В Черновцах проверили кухни 5 детских садов. Здесь тоже увидели не идеальные условия. Сушка для компота в морозилке лежит с кровью от мяса. В лотках разбитые яйца, которые надо немедленно убрать, поскольку сальмонелла - бактерия очень коварная и опасная. А молоко почему-то лежит в шкафу.

При этом в детсадах обнаружили сметану, которую производит предприятие уже попадавшиеся на фальсификате масла.

Результаты проверки

У экспертов было 11 образцов молочных продуктов, среди которых и молоко, и сыр, и сметана. 10 из 11-ти образцов чистые. Детям привозят настоящие масло, молоко и сыр.

Но в одном образце твердого сыра из Николаева нашли 98% немолочных жиров. Продукт производителя "Николаевмолпром" содержал сплошные заменители.

Интересно, что данного производителя уже ловили на фальсификации масла. Но он и дальше работает и даже кормит детей подделками.

В Министерстве образования отметили, что родители имеют право заходить на пищеблоки. Только необходимо надевать перчатки, халаты и шапочки, и не забывать все фиксировать на камеру со свидетелями.

В детсадовских столовых бегают мыши и тараканы (видео: YouTube)