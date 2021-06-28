ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе начались самые масштабные украинско-американские учения " Си Бриз"

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 июня 2021 20:33
В Одессе начались самые масштабные украинско-американские учения " Си Бриз" Фото: американский эсминец в Черном море www.c6f.navy.mil)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 28 июня, в Одессе состоялась торжественная церемония открытия украинско-американских учений "Си Бриз-2021". Темой учений является проведение международной морской операции по безопасности в кризисном регионе по стандартам НАТО для поддержания мира и безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Которая отмечается в сообщении, в этом году учения серии "Си Бриз" являются самыми масштабными, о чем свидетельствует рекордное количество государств-участников. Они продлятся с 28 июня по 10 июля в городе Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, на островах Змеиный и Первомайский и других районах.

В "Си Бризе" принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

"В этом году участие в "Си Бризе" принимают представители почти всех континентов мира, это знак того что Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Учения, которые имеют большую историю начиная с 1997 года, имеет мощный месседж - это поддержание стабильности и мира в нашем регионе", - сказал командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Читайте РБК-Украина в Google News
учения Одесса Соединенные Штаты Америки
NEWS
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун